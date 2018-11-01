В Архангельск для расследования взрыва прибыли сотрудники СКР

Два представителя центрального аппарата Следственного комитета России прибыли в Архангельск для расследования взрыва, произошедшего 31 октября в здании регионального управления ФСБ. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Архангельские следователи завершили осмотр места происшествия рано утром 1 ноября. Но центральный вход в здание со стороны Троицкого проспекта остается закрытым, сотрудники управления и посетители пользуются другим входом. Взрыв произошел в фойе между входной дверью и рамкой металлоискателя, помещение завалено обломками.

- Управление функционирует в обычном режиме, - сообщила "РГ" пресс-секретарь РУФСБ по Архангельской области Елизавета Семушина.

По данным следствия, утром 31 октября 17-летний студент Архангельского политехнического техникума привел в действие самодельное взрывное устройство на входе в здание РУФСБ. Он погиб, трое сотрудников управления получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "теракт" и "незаконное ношение боеприпасов". Расследование передано в центральный аппарат СКР.