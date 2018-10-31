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31.10.2018 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний студент

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Самодельное взрывное устройство в здание РУФСБ по Архангельской области принес 17-летний юноша. Он погиб в результате взрыва.

- Его личность установлена, это студент одного из техникумов Архангельска, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах, предположительно за 15 минут до происшествия молодой человек оставил на одном из интернет-ресурсов сообщение о том, что он намерен совершить подрыв, под ником, не совпадающим с его реальным именем.

Движение, к которому причисляет себя автор воззвания, прежде никак себя не проявляло на территории Архангельской области.

По неофициальным данным, погибший учился на втором курсе Архангельского политехнического техникума и проживал в поселке на окраине областного центра.

Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям "террористический акт" и "незаконное ношение боеприпасов". Как сообщили в пресс-службе СК РФ, расследованием дела займется центральный аппарат ведомства. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы преступления. Для этого исследуется ближайший круг общения несовершеннолетнего, а также обстановка в семье.

Происшествия Терроризм Теракты Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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