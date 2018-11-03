Театральный поезд к юбилею МХТ запущен в московском метро

Тематический состав в честь юбилея МХТ им. Чехова начал курсировать по Замоскворецкой линии столичной подземки.

Поезд будет перевозить пассажиров до конца апреля, сообщили "РГ" в пресс-службе московского метрополитена.

Каждый вагон состава посвящен людям и событиям, связанным с МХТ им. Чехова. Поезд раскрашен в фирменные цвета театра - коричневый и бежевый, а элементы на бортах повторяют орнамент на театральном занавесе. В ходе поездки пассажиры смогут услышать из стандартных динамиков голоса известных актеров МХТ, которые будут декламировать фрагменты спектаклей, поставленных на сцене театра в разное время.

Ожидается, за все время театральный поезд перевезет более 2 миллионов пассажиров, а в день состав сможет перевозить до 20 тысяч человек.

Презентация юбилейного поезда символично прошла на станции "Театральная" в ночь со 2 на 3 ноября. Прямо на платформе молодые актеры МХТ им. Чехова прочли фрагмент из "Этики" К.С. Станиславского в жанре хип-хоп.