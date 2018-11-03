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03.11.2018 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Упавший в яму с кипятком петербуржец находится в тяжелом состоянии

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург )

Мужчина 23 лет, который упал ночью в яму с кипятком, находится в тяжелом состоянии. Об это корреспонденту "РГ" сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю/ТАСС
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- Мы делаем все возможное, - сказал он. - Все необходимые обследования  уже проведены, сейчас пациенту оказывается вся необходимая лечебная помощь, однако состояние больного остается тяжелым. Никаких прогнозов пока дать невозможно.

Напомним, в ночь на 3 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил ограждения на месте прорыва трубы теплосети на перекрестке улиц Ижорского батальона и Октябрьской и упал в яму с кипятком.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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