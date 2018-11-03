Упавший в яму с кипятком петербуржец находится в тяжелом состоянии

Мужчина 23 лет, который упал ночью в яму с кипятком, находится в тяжелом состоянии. Об это корреспонденту "РГ" сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун.

- Мы делаем все возможное, - сказал он. - Все необходимые обследования уже проведены, сейчас пациенту оказывается вся необходимая лечебная помощь, однако состояние больного остается тяжелым. Никаких прогнозов пока дать невозможно.

Напомним, в ночь на 3 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил ограждения на месте прорыва трубы теплосети на перекрестке улиц Ижорского батальона и Октябрьской и упал в яму с кипятком.