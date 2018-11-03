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03.11.2018 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС начало вывод группировки из зоны подтопления на Кубани

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Территорию Краснодарского края, пострадавшую от наводнения, стали покидать сотрудники и спецтехника МЧС, участвовавшие в ликвидации последствий ЧС. На месте остается только группировка, восстанавливающая мост в селе Кирпичном, сообщили в краевом управлении ведомства.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
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- На 07.00 третьего ноября спланировано убытие сил и средств МЧС России с территории Апшеронского и Туапсинского районов, - прокомментировали в ведомстве.

Всего в ликвидации последствий разгула стихии привлекались 4839 человек и 612 единиц техники, в том числе от МЧС России - 444 человека и 99 единиц техники. Сейчас на месте ЧС работают группы, оценивающие причиненный большой водой ущерб. Так пострадавшими признаны 2562 домовладения, в которых проживали 7314 человека.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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