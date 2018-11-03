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03.11.2018 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места столкновения поезда и КамАЗа на Кубани

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Полиция опубликовала видео с места столкновения пассажирского поезда и грузового КамАЗа в Краснодарском крае.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль от удара буквально разорвало на части. При этом поезда на момент съемки уже нет на железнодорожных путях.

Напомним, инцидент произошел рано утром в субботу между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик пытался проскочить через переезд, но не успел, и его сбил пассажирский поезд. Машинист поезда, увидев автомобиль на путях, попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким. По данным МВД, грузовик пересекал ж/д полотно на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 18 человек. Водитель грузовика госпитализирован. В Тимашевской районной больнице уточнили, что в больнице всего находятся четверо пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.

Как сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, аварийно-восстановительные работы на месте ЧП завершены, и железнодорожное сообщение восстановлено. Поезд Минск - Адлер, попавший в аварию, прибудет в пункт назначения с опозданием в полтора часа.

В свою очередь в южном следственном управлении на транспорте СК РФ проверят обстоятельства ЧП, после чего будет дана правовая оценка действиям машиниста. Также случившемся заинтересовались в краснодарской транспортной прокуратуре, где также выяснят подробности ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео РГ-Фото
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