Полиция назвала виновника ДТП с участием поезда и КамАЗа на Кубани

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет, что и стало причиной столкновения с поездом. Такую версию случившегося озвучили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю после ДТП с грузовиком и пассажирским составом.

Напомним, инцидент произошел в субботу примерно в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик пытался проскочить через переезд, но не успел, и его сбил пассажирский поезд, следовавший из Адлера в Москву. Машинист, увидев автомобиль на путях, попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким.

По данным пресс-службы СКЖД, в результате ДТП был госпитализирован только водитель грузовика. Также ранения получили машинист, его помощник и 15 пассажиров. У всех них легкие травмы.

В свою очередь, в Тимашевской районной больнице заявляют о четырех госпитализированных, один из которых находится в тяжелом состоянии.