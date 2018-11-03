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03.11.2018 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция назвала виновника ДТП с участием поезда и КамАЗа на Кубани

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет, что и стало причиной столкновения с поездом. Такую версию случившегося озвучили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю после ДТП с грузовиком и пассажирским составом.

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Напомним, инцидент произошел в субботу примерно в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик пытался проскочить через переезд, но не успел, и его сбил пассажирский поезд, следовавший из Адлера в Москву. Машинист, увидев автомобиль на путях, попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким.

По данным пресс-службы СКЖД, в результате ДТП был госпитализирован только водитель грузовика. Также ранения получили машинист, его помощник и 15 пассажиров. У всех них легкие травмы.

В свою очередь, в Тимашевской районной больнице заявляют о четырех госпитализированных, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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