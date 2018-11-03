Уникальную мотоколяску "Циклоп" продают за 2,15 млн рублей

Мотоколяска СМЗ С-1Л 1952 года выпуска в оригинальной комплектации и отличном состоянии продается в Ростове-на-Дону за 2 150 000 рублей.

Продавец, выставивший объявление на популярном портале, утверждает, что речь идет об уникальном трехколесном автомобиле. У него двухместный салон, одноцилиндровый мотоциклетный двигатель объемом 123 кубических сантиметра и барабанные задние тормоза. Но главное - кузов этой версии до 1952 года создавали вручную. Все остальные экземпляры, которые можно найти у частных продавцов, - более поздних модификаций. Да и таковых в хорошем состоянии немного. Можно выделить разве что лот известного конструкторского бюро - за 5 млн рублей. Впрочем, насколько правдива информация в объявлениях, смогут проверить только самые дотошные покупатели.

Отметим, что продукция Серпуховского мотоциклетного завода (СМЗ), предназначавшаяся, в основном для водителей с физическими ограничениями, хорошо знакома не только автолюбителям со стажем, но и поклонникам советского кино. Машина следующего поколения, СМЗ С-3А, сыграла важную роль в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы". Именно на ней разъезжал персонаж Евгения Моргунова, в связи с чем мотоколяска получила в народе название "Моргуновка". За С-1Л, кстати, тоже закрепилось оригинальное наименование - "Циклоп", которое чудо-разработка послевоенного советского автопрома получила из-за единственной фары, расположенной по центру передка.

Интересно, что "инвалидки" 80-90-х годов прошлого века - СМЗ С-3Д - можно встретить на дорогах до сих пор. Да и купить их можно по символическим ценам - за 30-50 тысяч рублей.

Добавим, что до последнего времени в России для людей с ограниченными возможностями выпускали только версию автомобилей Lada Granta. Существуют и инновационные разработки, но до серийного производства они пока не дошли.