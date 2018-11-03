Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ 16:09
В России стартуют продажи "вседорожного" Lada Xray 11:23
УАЗ рассказал о судьбе легендарной модели 11:00
Беспилотники получат право ездить по российским дорогам в 2019 году 02.11.2018
03.11.2018 21:56
Рубрика: Легковые авто

Уникальную мотоколяску "Циклоп" продают за 2,15 млн рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Скриншот с сайта Auto.ru Фото: Скриншот с сайта Auto.ru
Фото: Скриншот с сайта Auto.ru

Мотоколяска СМЗ С-1Л 1952 года выпуска в оригинальной комплектации и отличном состоянии продается в Ростове-на-Дону за 2 150 000 рублей.

Фото: www.autoscout24.de
37-летний "Запорожец" продают в Германии по космической цене

Продавец, выставивший объявление на популярном портале, утверждает, что речь идет об уникальном трехколесном автомобиле. У него двухместный салон, одноцилиндровый мотоциклетный двигатель объемом 123 кубических сантиметра и барабанные задние тормоза. Но главное - кузов этой версии до 1952 года создавали вручную. Все остальные экземпляры, которые можно найти у частных продавцов, - более поздних модификаций. Да и таковых в хорошем состоянии немного. Можно выделить разве что лот известного конструкторского бюро - за 5 млн рублей. Впрочем, насколько правдива информация в объявлениях, смогут проверить только самые дотошные покупатели.

Отметим, что продукция Серпуховского мотоциклетного завода (СМЗ), предназначавшаяся, в основном для водителей с физическими ограничениями, хорошо знакома не только автолюбителям со стажем, но и поклонникам советского кино. Машина следующего поколения, СМЗ С-3А, сыграла важную роль в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы". Именно на ней разъезжал персонаж Евгения Моргунова, в связи с чем мотоколяска получила в народе название "Моргуновка". За С-1Л, кстати, тоже закрепилось оригинальное наименование - "Циклоп", которое чудо-разработка послевоенного советского автопрома получила из-за единственной фары, расположенной по центру передка.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ рассказал о судьбе легендарной модели

Интересно, что "инвалидки" 80-90-х годов прошлого века - СМЗ С-3Д - можно встретить на дорогах до сих пор. Да и купить их можно по символическим ценам - за 30-50 тысяч рублей.

Добавим, что до последнего времени в России для людей с ограниченными возможностями выпускали только версию автомобилей Lada Granta. Существуют и инновационные разработки, но до серийного производства они пока не дошли.