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03.11.2018 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело возбуждено после ДТП с пешеходами в Тюмени

Текст: Светлана Добрынина (Тюменская область)

В отношении водителя автомобиля, сбившего в Тюмени шесть пешеходов, возбуждено уголовное дело.

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- Находившийся за рулем водитель обвиняется по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в управлении МВД РФ по Тюменской области.

ЧП произошло вечером 2 ноября на одном из перекрестков Тюмени. Автомобиль Hyundai Solaris вылетел  на тротуар, когда  совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора. Как выяснилось, за рулем находилась двадцатилетняя девушка. Она не справилась с управлением.

В результате наезда, по последним данным, серьезно пострадали пять человек. Все были отправлены на "скорой" в больницу. Двух мужчин после осмотра врачей отправили домой для лечения на дому. Три женщины с переломами ног госпитализированы

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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