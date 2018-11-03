Уголовное дело возбуждено после ДТП с пешеходами в Тюмени

В отношении водителя автомобиля, сбившего в Тюмени шесть пешеходов, возбуждено уголовное дело.

- Находившийся за рулем водитель обвиняется по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в управлении МВД РФ по Тюменской области.

ЧП произошло вечером 2 ноября на одном из перекрестков Тюмени. Автомобиль Hyundai Solaris вылетел на тротуар, когда совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора. Как выяснилось, за рулем находилась двадцатилетняя девушка. Она не справилась с управлением.

В результате наезда, по последним данным, серьезно пострадали пять человек. Все были отправлены на "скорой" в больницу. Двух мужчин после осмотра врачей отправили домой для лечения на дому. Три женщины с переломами ног госпитализированы