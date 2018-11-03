Три белоруса пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда сообщением Минск-Адлер с грузовым автомобилем КАМАЗ, груженным песком, произошло минувшей ночью в Краснодарском крае. Водитель грузовика, машинист и его помощник госпитализированы. В результате транспортного происшествия пострадали три белоруса, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз, добавив, что "ситуация уточняется посольством Беларуси в России".

Как уточнили в пресс-центре БЖД, среди пострадавших белорусов один взрослый и двое детей. Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, их состояние признано удовлетворительным. Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала.

Всего за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы обратилось 15 пассажиров поезда. Правда, как ранее сообщал ТАСС, в результате происшествия госпитализированы четыре человека, один находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 3 ноября в 4.10 на регулируемом без дежурного работника железнодорожном переезде на участке Ростов - Краснодар. На момент столкновения в поезде находились 704 пассажира и 29 работников поездной бригады. Состав поезда был выведен с перегона на станции Тимошевская дополнительным локомотивом.