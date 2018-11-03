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Рубрика: Российский автопром

УАЗ рассказал о судьбе легендарной модели

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод не планирует отказываться от выпуска "Хантера". Ранее в СМИ появилась информация, что легендарная модель доживает последние месяцы.

"С производства "Хантер" не снимается, мы планируем реализовывать его и дальше", - рассказали "РГ" в пресс-службе УАЗа.

По нашим данным, компания продлит Одобрение типа транспортного средства (сейчас документ действует до 31 декабря 2018 года), без которого продавать машины нельзя. 

Фото: Борис Захаров
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Напомним, производство "Хантера" собирались свернуть в конце 2015 года, в связи с этим на российский рынок даже вышла "прощальная" версия модели. Однако в феврале 2016-го УАЗ объявил о возобновлении выпуска внедорожника и его модернизации. Сейчас базовая версия УАЗ "Хантер" стоит 654 900 рублей.

В прошлом году УАЗ "Хантер" разошелся тиражом в 1 884 экземпляра. В августе 2017 года в честь юбилея автомобиль получил спецверсию. Ее можно купить от 699 900 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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