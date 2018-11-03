Загитова стала победительницей этапа Гран-при в Финляндии

Новости

СК начал проверку по факту прорыва газопровода под Рязанью 21:35
15 мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе коалиции 21:06
Под Рязанью задействовали резервную линию после прорыва газопровода 20:52
Иларион: Патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана 20:32
В Карелии жилой дом загорелся после взрыва отопительного котла 20:18
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку 20:10
На трассе в Алтайском крае столкнулись порядка 20 машин 20:09
В масштабном ДТП в Китае погибли 14 человек и пострадали 27 19:49
Под Рязанью загорелся магистральный газопровод 19:33
Крейсер "Петр Великий" вышел на учения в Баренцево море 19:31
Минэкономразвития оценит влияние ведомственных приказов на бизнес 18:40
В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек 18:37
В Самарской области завели дело по факту гибели трех детей при пожаре 18:33
СК начал проверку в отношении машиниста после ДТП с поездом на Кубани 18:30
"Динамо" и ЦСКА мячей друг другу не забили 18:29
Подозреваемый в изготовлении бомбы подросток не признает вину 18:27
По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 18:22
Умер актер и режиссер Олег Лавров 18:10
В Ленобласти произошло тройное ДТП с маршруткой 18:06
В Саратове сотрудники Росгвардии спасли из огня пожилую женщину 17:50
Съемки второй части "Оно" завершены 17:50
В Саратовской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека 17:49
Пожилая парижанка "от скуки" украла около тысячи игрушек 17:48
Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при 17:22
Калужско-Рижская линия метро перейдет на поезда "Москва" к 2021 году 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 20:36
Рубрика: Спорт

Загитова стала победительницей этапа Гран-при в Финляндии

Текст: Данила Жиляев
В Хельсинки завершились соревнования в женском одиночном фигурном катании в рамках этапа серии Гран-при. Победительницей стала россиянка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

По итогам двух программ наша спортсменка набрала 215,29 балла. Накануне она стала лучшей в короткой программе с результатом 68,90 балла. А ее прокат в произвольной программе был оценен в 146,39 балла.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при

Второе место по сумме баллов заняла еще одна россиянка, Станислава Константинова - 197,57. Замкнула тройку японка Каори Сакамото - 197,42. На шестом месте оказалась другая представительница России, Дарья Паненкова. Ее результат составил 161,48 балла.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М
Умер актер и режиссер Олег Лавров