Загитова стала победительницей этапа Гран-при в Финляндии

В Хельсинки завершились соревнования в женском одиночном фигурном катании в рамках этапа серии Гран-при. Победительницей стала россиянка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.

По итогам двух программ наша спортсменка набрала 215,29 балла. Накануне она стала лучшей в короткой программе с результатом 68,90 балла. А ее прокат в произвольной программе был оценен в 146,39 балла.

Второе место по сумме баллов заняла еще одна россиянка, Станислава Константинова - 197,57. Замкнула тройку японка Каори Сакамото - 197,42. На шестом месте оказалась другая представительница России, Дарья Паненкова. Ее результат составил 161,48 балла.