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04.11.2018 14:20
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 4 ноября, поздравил россиян с Днем народного единства.

"С праздником, с Днем народного единства!", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.
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Поздравительную надпись Дмитрий Медведев сопроводил фотографией осеннего пейзажа.

Ранее с праздником поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин. В своем посте в Twitter он опубликовал фотографию столичного памятника Минину и Пожарскому. И отметил, что этот памятник напоминает о важности исторической даты - 4 ноября.

Напомним, в этот день Россия отмечает День народного единства. Этот праздник появился в 2005 году. Он был учрежден в память об исторических событиях, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояло независимость страны.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Празднование Дня народного единства
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