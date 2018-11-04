Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 4 ноября, поздравил россиян с Днем народного единства.

"С праздником, с Днем народного единства!", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Поздравительную надпись Дмитрий Медведев сопроводил фотографией осеннего пейзажа.

Ранее с праздником поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин. В своем посте в Twitter он опубликовал фотографию столичного памятника Минину и Пожарскому. И отметил, что этот памятник напоминает о важности исторической даты - 4 ноября.

Напомним, в этот день Россия отмечает День народного единства. Этот праздник появился в 2005 году. Он был учрежден в память об исторических событиях, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояло независимость страны.