Новости

Определились первые участницы второго круга женского ЧМ по шахматам 00:02
Джокович: Хачанов заслужил победу в Париже, он - топ-игрок 04.11.2018
Президент французского футбольного клуба был ранен фанатами 04.11.2018
Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье 04.11.2018
Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде 04.11.2018
В Ростове частично затонул понтонный мост 04.11.2018
В Красноярске начали проверку после посадки Boeing с трещиной в стекле 04.11.2018
Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% рынка России 04.11.2018
Два самолета столкнулись в небе над Канадой 04.11.2018
В Египте предложили запретить ношение никаба 04.11.2018
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана 04.11.2018
Власти оценили переход Забайкалья и Бурятии в состав ДФО 04.11.2018
Киев арестовал судно с украинским экипажем в ответ на российские санкции 04.11.2018
Путин включил в Общественную палату главу "Трезвой России" 04.11.2018
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП 04.11.2018
Появились фото "Адмирала Кузнецова" после аварии 04.11.2018
На Кубани в ДТП с поездом и автомобилем погиб человек 04.11.2018
США и Южная Корея возобновляют совместные военные маневры 04.11.2018
В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек 04.11.2018
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР 04.11.2018
ОАЭ нарастят добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году 04.11.2018
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов 04.11.2018
Забайкалье и Бурятия перешли в состав ДФО 04.11.2018
На востоке Москвы столкнулись пять автомобилей 04.11.2018
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше 04.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 23:47
Рубрика: Спорт

Джокович: Хачанов заслужил победу в Париже, он - топ-игрок

Текст: Данила Жиляев

Российский теннисист Карен Хачанов одержал первую в карьере победу на турнире серии "Мастерс" - в финале соревнований в Париже он обыграл титулованного серба Новака Джоковича 7:5, 6:4. После матча Карен признался, что не представляет, как можно быть счастливее.

"Закончив сезон таким образом, просто невозможно быть счастливее. Когда играешь с Новаком, нужно анализировать каждое свое действие, - сказал Хачанов. - Сначала нужно понять его тактику, и уже лишь потом активно играть, выходить к сетке".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA

Для Хачанова эта победа стала в общей сложности четвертой за карьеру и третьей в нынешнем году. Новак же упустил шанс сравняться по количеству побед на "Мастерсах" с Рафаэлем Надалем - у испанца их 33, а у серба осталось 32. Но Джокович после игры признал преимущество соперника и поздравил его с успехом.

"Хачанов блестяще играл всю неделю и полностью заслужил победу, честь и хвала ему, - заявил Новак. - Это молодой теннисист, который постоянно развивается, но уже сейчас он - топ-игрок. Он показал теннис прекрасного качества, и мы увидели, почему о нем будут еще много говорить".

Отметим, что завтра, когда обновится рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, Джокович вернется на первое место. Он не стал скрывать, что рад этому обстоятельству. Новак перед игрой с Хачановым выиграл 20 матчей подряд - он назвал прекрасными эти пять месяцев.

Спорт Теннис Игроки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро