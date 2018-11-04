Джокович: Хачанов заслужил победу в Париже, он - топ-игрок

Российский теннисист Карен Хачанов одержал первую в карьере победу на турнире серии "Мастерс" - в финале соревнований в Париже он обыграл титулованного серба Новака Джоковича 7:5, 6:4. После матча Карен признался, что не представляет, как можно быть счастливее.

"Закончив сезон таким образом, просто невозможно быть счастливее. Когда играешь с Новаком, нужно анализировать каждое свое действие, - сказал Хачанов. - Сначала нужно понять его тактику, и уже лишь потом активно играть, выходить к сетке".

Для Хачанова эта победа стала в общей сложности четвертой за карьеру и третьей в нынешнем году. Новак же упустил шанс сравняться по количеству побед на "Мастерсах" с Рафаэлем Надалем - у испанца их 33, а у серба осталось 32. Но Джокович после игры признал преимущество соперника и поздравил его с успехом.

"Хачанов блестяще играл всю неделю и полностью заслужил победу, честь и хвала ему, - заявил Новак. - Это молодой теннисист, который постоянно развивается, но уже сейчас он - топ-игрок. Он показал теннис прекрасного качества, и мы увидели, почему о нем будут еще много говорить".

Отметим, что завтра, когда обновится рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, Джокович вернется на первое место. Он не стал скрывать, что рад этому обстоятельству. Новак перед игрой с Хачановым выиграл 20 матчей подряд - он назвал прекрасными эти пять месяцев.