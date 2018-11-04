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04.11.2018 02:25

Озвучена причина падения МиГ-29 в Египте

Причиной крушения истребителя МиГ-29М в Египте во время тестового полета стали неполадки в системе управления самолетом. Об этом сообщил представитель египетского оборонного ведомства Тамер ар-Рифаи на своей странице в Facebook.

Момент падения Миг-29 в Московской области попал на видео

Технические специалисты Объединенной авиастроительной корпорации в ближайшее время отправятся в Египет, чтобы оказать помощь в расследовании происшествия.

Напомним, при выполнении тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29 российского производства, приобретенный в этом году по коммерческому контракту. Пилот успел катапультироваться.

Месяц назад в Московской области разбился истребитель МиГ-29 из ЛИИ имени Громова. На борту было два пилота, им удалось катапультироваться. По предварительной информации, инцидент произошел в результате возгорания одного из двигателей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Напомним, что истребители МиГ-29М и МиГ-29М2 считаются одними из самых современных самолетов в составе ВВС Египта. Они оборудованы совершенными радарами и оптико-локационными станциями, позволяющими обнаруживать на больших расстояниях даже малоразмерные воздушные цели. Всего АРЕ приобрела около 50 самолетов данного класса. Египетские вооруженные силы уже более 60 лет эксплуатируют самолеты марки МиГ.

Возможность подниматься на высоту до 20 тысяч метров выводит самолет из зоны поражения машин третьего поколения, а также большинства истребителей четвертого поколения.

Объединенная авиастроительная корпорации в прошлом году поставила заказчикам более 90 боевых самолетов. На сегодняшний день МиГ-25 стоит на вооружении ВВС Алжира, Сирии, КНДР и Ливии.

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