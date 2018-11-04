Новости

Эксперт назвал "план Б" Украины по "Северному потоку-2" игрой на публику 14:33
В День народного единства ставропольцы испекли рекордный каравай 14:30
Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии 14:25
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 14:20
В Балтийском море затонуло польское судно Mietus 14:16
Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска 14:10
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:48
Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов 13:20
Началась установка временного моста через реку Туапсе 13:20
Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции 13:14
Цетробанки разных стран начали активно скупать золото 13:12
Посол ЕС: Брюссель готов защищать Тегеран от американских санкций 13:04
Под Волгоградом задержан циркач, находившийся в федеральном розыске 13:01
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 12:43
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро 12:29
Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей 12:20
Якутия решила начать собственное производство бензина 12:18
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком 12:08
"Ротор" проиграл во Владивостоке "Лучу" 12:06
В Риме задержали двух украинских нацистов 11:56
В Красноярске из-за трещины в стекле сядет летевший в КНР самолет 11:55
В Сицилии 10 человек погибли в результате наводнения 11:37
Под Волгоградом в выгребной яме нашли тело ребенка 11:31
Видео: Украина впервые применила редкое оружие 10:48
В Хабаровском крае пропал рыбак 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, совершавший чартерный рейс из Новосибирска в город Санья (КНР), благополучно сел в Красноярске.

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Москве

На борту лайнера - 166 пассажиров и семь членов экипажа. Их жизни и здоровью ничего не угрожало - посадка прошла в штатном режиме, сообщили авиакомпании.

Пока самолет вырабатывал топливо, кружа над городом, в аэропорту Красноярска уже готовили к вылету резервный борт - на нем пассажиры отправятся дальше, как только перегрузят багаж - наземные службы обещали сделать это в течении часа.

Напомним, авиалайнер, выполнявший чартерный рейс Новосибирск-Санья (КНР, остров Хайнань), пошел на внеплановую посадку из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности - прибор сигнализировал о трещине в лобовом стекле.

В Уфе приземлился самолет с неисправным шасси

По информации пресс-службы авиакомпании, "вынужденная посадка производится из-за трещины во внешнем не силовом слое стекла в кабине пилотов", то есть разгерметизация салона и аварийная ситуация была крайне маловероятна.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
В Германии рассказали о потерях из-за санкций против России
Генерал НАТО пожаловался на трудности в случае войны с Россией
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро