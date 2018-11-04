Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, совершавший чартерный рейс из Новосибирска в город Санья (КНР), благополучно сел в Красноярске.

На борту лайнера - 166 пассажиров и семь членов экипажа. Их жизни и здоровью ничего не угрожало - посадка прошла в штатном режиме, сообщили авиакомпании.

Пока самолет вырабатывал топливо, кружа над городом, в аэропорту Красноярска уже готовили к вылету резервный борт - на нем пассажиры отправятся дальше, как только перегрузят багаж - наземные службы обещали сделать это в течении часа.

Напомним, авиалайнер, выполнявший чартерный рейс Новосибирск-Санья (КНР, остров Хайнань), пошел на внеплановую посадку из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности - прибор сигнализировал о трещине в лобовом стекле.

По информации пресс-службы авиакомпании, "вынужденная посадка производится из-за трещины во внешнем не силовом слое стекла в кабине пилотов", то есть разгерметизация салона и аварийная ситуация была крайне маловероятна.