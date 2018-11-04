В Красноярске начали проверку после посадки Boeing с трещиной в стекле

В Красноярске проводится проверка по факту экстренной посадки Boeing 737-800, летевшего из Новосибирска в Санью (КНР).

По данным следстенного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, в воскресенье в аэропорту Емельяново произвел аварийную посадку самолет Boeing-737. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и семь членов экипажа.

После вылета из новосибирского аэропорта Толмачево командир воздушного судна заметил трещину на лобовом стекле, которая возникла в процессе полета. Было принято решение о посадке самолета в Красноярске.

Посадка прошла в штатном режиме. В результате авиаинцидента никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажиры Boeing были отправлены резервным бортом в Китай.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято решение.