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04.11.2018 21:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске начали проверку после посадки Boeing с трещиной в стекле

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Красноярске проводится проверка по факту экстренной посадки Boeing 737-800, летевшего из Новосибирска в Санью (КНР).

Фото: depositphotos.com
Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска

По данным следстенного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, в воскресенье в аэропорту Емельяново произвел аварийную посадку самолет Boeing-737. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и семь членов экипажа.

После вылета из новосибирского аэропорта Толмачево командир воздушного судна заметил трещину на лобовом стекле, которая возникла в процессе полета. Было принято решение о посадке самолета в Красноярске.

Посадка прошла в штатном режиме. В результате авиаинцидента никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажиры Boeing были отправлены резервным бортом в Китай.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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