Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР

Пассажиры следовавшего из Новосибирска самолета Boeing 737-800, совершившего вынужденную посадку в Красноярске, улетели резервным бортом в Санью (КНР), сообщает РИА Новости.

Напомним, решение о приземлении лайнера было принято после того, как во внешнем не силовом слое стекла в кабине пилотов обнаружили трещину. В связи с чем специалисты исключили версию дальнейшего возникновения аварийной ситуации и разгерметизации салона.

Пока самолет, летевший рейсом Новосибирск-Санья, готовился к посадке в Красноярске, в течение нескольких часов кружа над городом и вырабатывая топливо, в аэропорту готовили для пассажиров резервный борт.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета Boeing 737-800 находились 173 человека. Никто из них не пострадал.