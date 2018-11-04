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04.11.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пассажиры следовавшего из Новосибирска самолета Boeing 737-800, совершившего вынужденную посадку в Красноярске, улетели резервным бортом в Санью (КНР), сообщает РИА Новости.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, решение о приземлении лайнера было принято после того, как во внешнем не силовом слое стекла в кабине пилотов обнаружили трещину. В связи с чем специалисты исключили версию дальнейшего возникновения аварийной ситуации и разгерметизации салона.

Пока самолет, летевший рейсом Новосибирск-Санья, готовился к посадке в Красноярске, в течение нескольких часов кружа над городом и вырабатывая топливо, в аэропорту готовили для пассажиров резервный борт.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета Boeing 737-800 находились 173 человека. Никто из них не пострадал.

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