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04.11.2018 11:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге День народного единства отметят фестивалями

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Вместе со всей Россией Северная столица отмечает сегодня День народного единства. В течение всего дня горожан ждет насыщенная программа, а старт празднику даст знаменитый полуденный выстрел пушки с бастиона Петропавловской крепости.

В атмосферу праздника петербуржцы окунулись еще накануне - 3 ноября в городе открылся "Фестиваль света - 2018". В этом году видеопроекции транслируют на фасады СКК "Петербургский”, а кроме того, световые инсталляции разместили в расположенном рядом Парке Победы. Посмортреть шоу горожане смогут на протяжении всех длинных выходных, вплоть до 5 ноября.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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А в БКЗ "Октябрьский" гостей ждут на Фестивале народных промыслов и ремесел России, где можно будет познакомиться с лучшими образцами ручного творчества. В экспозицию войдут свыше 500 произведений мастеров и художников из 35 регионов страны. Будет работать также "Город мастеров", где все желающие смогут принять участие в мастер-классах. Здесь же в 14 часов начнется праздничный концерт - перед зрителями выступят артисты ансамбля танца "Вайнах".

Вместе с Днем народного единства петербуржцы вспоминают сегодня праздник Казанской иконы Божией Матери. Во всех храмах Санкт-Петербургской митрополии, посвященных этому образу, отметили престольные праздники (их в городе и области - 16). Главная торжественная служба состоялась в Казанском кафедральном соборе.

 

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Празднование Дня народного единства
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