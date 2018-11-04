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04.11.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Началась установка временного моста через реку Туапсе

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В воскресенье утром сотрудники МЧС приступили к установке тяжелого механизированного моста через реку Туапсе в селе Кирпичное на Кубани. Во время дождевого паводка 24 октября там рухнул стационарный мост, на его восстановление требуется время.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
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- Сооружение нужно для восстановления автомобильного сообщения в село Кирпичное. Пока спасатели осуществляют переправу жителей с одного берега на другой на лодках. Уже установлена первая секция моста. Работы планируют завершить в течение дня, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Тяжелый механизированный мост в район доставили специалисты Тульского аварийного спасотряда. Его конструкция сборная и состоит из четырех секций, каждую из которых везла отдельная машина. Устройство предназначено для перехода через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров.

Кроме того, мост выдерживает нагрузку колесного и гусеничного транспорта массой до 60 тонн.

Всего к ликвидации последствий разгула стихии на Кубани привлекались более 5 тысяч человек и свыше 600 единиц техники, в том числе от МЧС России - 496 человек и 118 единиц техники.

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