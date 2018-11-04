В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком

В Крыму прокомментировали завершившиеся на полигоне в Херсонской области ВСУ стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и С-300. Заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс сравнил их с комариным писком.

- Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, заявил РИА Новости Ефим Фикс. - Но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать своим хозяевам, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Но крымчан комариным писком не испугаешь.

Ранее власти Крыма обвинили власти Украины в эскалации напряженности после перекрытия ВСУ воздушного пространства над Черным морем для проведения военных учений на Херсоне.