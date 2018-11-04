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04.11.2018 12:30
Рубрика: Власть

СМИ России и Китая наметили сотрудничество на годы вперед

Текст: Оксана Задунайская

Медиасотрудничество в новую эпоху стало темой Четвертого форума СМИ России и Китая, который состоялся 4 ноября в Шанхае. Встреча была организована Управлением президента РФ по общественным связям и коммуникациям и Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Форум собрал около 135 участников.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и заведующий Отделом пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хуан Куньмин. Фото: Андрей Акимов/ РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и заведующий Отделом пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хуан Куньмин. Фото: Андрей Акимов/ РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и заведующий Отделом пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хуан Куньмин. Фото: Андрей Акимов/ РИА Новости

Участники форума были единодушны в том, что российско-китайские отношения в настоящий момент находятся на крайне высоком уровне. Страны поддерживают друг друга в международных делах и готовы вместе противостоять современным вызовам и угрозам.

Ведущие медиа России и Китая, собравшиеся на форуме, влияют на формирование мировоззрения более чем 1,6 миллиарда человек в мире, сказал, открывая встречу, вице-премьер России Максим Акимов. СМИ двух стран также имеют впечатляющий охват аудитории во всех регионах мира. "Это является предметом зависти для некоторых наших партнеров и конкурентов. У многих из них, к нашему большому сожалению, мы замечаем то, что наши китайские друзья называют "болезнью красных глаз", а мы - "черной завистью". Это выражается в том, что наши медиа на многих зарубежных рынках сталкиваются с нечестной конкуренцией, с попытками ограничить, а то и пресечь наше распространение, дискредитировать нашу продукцию, обвинить нас в пропаганде и дезинформации - все это становится предлогом лишить общественность западных стран права на альтернативное мнение", - подчеркнул вице-премьер. Добавив, что это одновременно показывает, насколько влиятельными игроками в глобальном информационном пространстве сегодня являются Россия и Китай, и это нервирует тех, кто считался монополистом в мировой медиасфере в последние десятилетия.

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Максим Акимов отметил, что цифровые технологии создали небывалые возможности для развития СМИ, но поставили перед ними новые масштабные вызовы. И противостоять этим вызовам эффективнее сообща. "В этой связи мне кажется, что пора подумать над разработкой специальной программы Российско-китайского медиасотрудничества в цифровой сфере. Для начала - на двухлетний период", - сообщил вице-премьер.

Начальник Управления президента РФ по общественным связям и массовым коммуникациям Александр Смирнов обозначил "точки роста", на которых необходимо сосредоточить внимание СМИ двух стран. Это производство современного качественного медиаконтента, особенно в сфере телевидения, кинопродукции, онлайн-изданий, а также борьба за аудиторию, создание новых технологий и каналов обмена медиапродукцией.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поделился с участниками встречи итогами работы по защите контента и авторских прав в интернете. За прошедший год, по состоянию на октябрь 2018 года, в РКН поступило более 2 тысяч определений суда о принятии мер в отношении 5,5 тысячи пиратских ресурсов. 500 из них были ограничены, остальные ресурсы с пиратским контентом удалены. При этом ведомство также поддерживает усилия отрасли по саморегулированию.

Результатом планомерной борьбы с пиратством можно считать то, что за 9 месяцев 2018 года российские картины собрали в прокате 11,5 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Посещаемость российских фильмов выросла более чем на 15 млн зрителей - до 47,5 млн, по итогам 2018 года доля российского кино в прокате впервые может достигнуть 30 процентов, а совокупная посещаемость российских фильмов - более 55 млн зрителей.

Фото: Вадим Савицкий/ ТАСС
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Подводя итоги форума, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что представители медиасферы России и Китая проявили заинтересованность к совместной работе по всем направлениям: "Такими направлениями является кино, производство телевизионной продукции, сотрудничество между тематическими телевизионным каналами, а также в области музыки и компьютерных игр. Кроме того, это сотрудничество в проведении профильных форумов: встреч региональных средств массовой информации, телевизионщиков, производителей контента, книжные выставки и ярмарки, сотрудничества печатных СМИ".

Алексей Волин также сообщил, что буквально на днях китайский новостной канал CCTV получил лицензию российского СМИ для вещания в интернете и кабельных сетях на трех языках: русском, китайском и английском.

На рабочих сессиях участники российско-китайского форума обсудили современные информационные технологии и новые медиа, поделились опытом производства и обмена контентом в цифровой среде. Особое внимание было уделено сотрудничеству тематических и деловых СМИ двух стран.

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