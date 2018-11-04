США отметили вклад России в оказание гуманитарной помощи Сирии

Госдепартамент США признал роль России в решении вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии. Ведомство призвало РФ продолжать оказывать содействие, чтобы в будущем устранить проблему с отсутствием гуманитарного доступа в САР.

Госдепартамент поприветствовал "новость о том, что ООН наконец-то может начать оказывать помощь лагерю" беженцев, передает РИА Новости.

Сирийское правительство и российский миротворческий Центр провели масштабную работу для отправки гуманитарного конвоя жителям "Рукбана", расположенного на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс. Было проведено несколько встреч с сотрудниками ООН и представителями США. На 27 октября была запланирована отправка в "Рукбан" гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами общим весом более 450 тонн. Однако акция сорвалась из-за угрозы нападения на конвой. Причиной тому стали США, которые не выполнили обязательства по обеспечению безопасности.

Вокруг лагеря "Рукбан" сохраняется бедственное положение беженцев. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что за сложившуюся там обстановку ответственны именно американцы, создавшие вокруг военной базы США так называемую в 55-километровую "зону безопасности". И они должны содействовать оказанию помощи беженцам.

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что гуманитарная катастрофа искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан".