Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей

Легендарная "Буханка" (УАЗ-450 и его преемник УАЗ-452) справила 60-летний юбилей на конвейере. Ульяновское предприятие отпраздновало это событие выпуском юбилейной спецверсии фургона. Такой автомобиль оказался в распоряжении "РГ", которая досконально его изучила, преодолев ряд испытаний.

Век культовых автомобилей, как правило, недолог. Легендарный "хиппимобиль" Volkswagen Bulli, он же Microbus, он же Type 2, он же Transporter Т1, к примеру, продержался на конвейере завода в Вольфсбурге 17 лет, и это настоящий рекорд по западноевропейским меркам. В этом смысле ульяновский УАЗ-452, известный в народе под именами "Буханка", "Таблетка" и "Батон", достоин занесения в книгу рекордов Гиннесса.

Выпуск этого харизматичного автомобиля в исполнении УАЗ-450 начался в 1958 году, продолжился в 1965 году в усовершенствованном варианте УАЗ-452 и не останавливается до сих пор с регулярными, но не радикальными модернизациями. Изменить в "Буханке" что-то глобально, увы, не позволяет ее архаичная конструкция. Как бы то ни было, чтобы отметить 60-летие "Буханки", ульяновцы вывели в свет юбилейную спецверсию модели, отличающуюся контрастной окраской кузова (белый верх, зеленоватый низ) и расширенным списком оснащения. Именно такой автомобиль "РГ" испытала на дорогах Москвы и Подмосковья.

Военная тревога

Встретившись с "Буханкой" лицом к лицу, можно решить, что оказался на киносъемках фильма о колхозных буднях времен Хрущева или Брежнева. Тот, кто постарше, вспомнит далекое детство, когда на похожем "Уазике" шофер дядя Коля подвозил всего его семейство до дачи. Я же при очном знакомстве с юбилейным "Уазиком" живо представил себе...армию. Поскрипывание отжимаемой дверной ручки, щелчок откидных подножек под задним бампером, металлический шлепок захлопывающейся двери - эти звуки пронизаны для меня ничем иным, как военной романтикой.

Внутри сильны ассоциации с боевой машиной пехоты. Аскетизм деталей и запах крашеного железа и масла, которое сочится из основания рычага КПП, лишь усиливают эти военные ассоциации. Трудно избавиться также от ощущения, что "Буханку" создавали для того, чтобы выживать в экстремальных ситуациях. Это, к слову, до сих пор продукт двойного назначения. По изначальному техзаданию в кузов фургона должны были помещаться две пары носилок, была предусмотрена возможность размещения санитарного оборудования и даже частичная защита от радиоактивного заражения.

С учетом этой военной предыстории модели не стоит удивляться тому, что металлические листы внешних панелей здесь толще, чем у любого из "одноклассников", или что здесь сразу два бензобака с горловиной на каждом из бортов.

Наконец, на момент создания модели в конструкцию и компоновку "Буханки" был изначально заложен огромный запас прочности шасси (мощная рамная конструкция, крепкая зависимая подвеска, высокий дорожный просвет, наличие полного привода с блокировками и "понижайкой"). Очевидна также высокая ремонтопригодность - большую часть ремонтных операций по-прежнему можно произвести в любом гараже. Однако правда и то, что современная итерация УАЗ-452 унаследовала у машин прошлых лет невысокий ездовой комфорт, повышенный расход топлива, и главное - опасность в случае аварии: здесь по-прежнему нет зон деформации кузова и ни одной подушки безопасности.

Доплата к юбилею

Юбилейная "Буханка" оценена ульяновским автопроизводителем в 764 990 рублей, иными словами, дороже стандартного микроавтобуса УАЗ-452 на 70 000 рублей. За что же просят дополнительные деньги кроме двухцветной окраски кузова и симпатичные белые штампованные диски R16?

Спецверсия может похвастать единым ключом от всех дверей и замка зажигания (у остальных версий "Буханок" ключи разные), штатным подогревом передних сидений, которые получили также практичное водоотталкивающее покрытие, оригинальными (более современными) ручками дверей и сдвижными форточками. Есть нововведения и посерьезнее.

К примеру, такая "Буханка" оборудована неразрезными мостами "Спайсер", которые усиливают прочность конструкции и обеспечивают повышенную проходимость. Кроме того, задний мост здесь оснащен принудительной блокировкой дифференциала Eaton. Иными словами, мы имеем дело с усиленным заводским внедорожным исполнением модели.

Кабина юбилейного "Уазика" практически не отличается от интерьеров других "Буханок". Разве что сочетание белой и зеленоватой окраски панелей веселее штатного "военизированного" оттенка "хаки". Не беда, что некоторые элементы интерьера выглядят несовременно. Зато если откинуть кожух двигателя, покрытый, точно попоной, серым войлоком (это создает как тепло-, так и шумоизоляцию), обслуживать мотор можно прямо из салона, а когда двигатель работает, он является еще и дополнительным отопителем. Это, впрочем, хорошо зимой, но не слишком - летом. Ведь кондиционера, как и прочих атрибутов "сладкой жизни", здесь не предусмотрено.

Зато после масштабной модернизации 2016 года на передней панели появились штатное место под аудиосистему и 12-вольтовая розетка. Подумайте только! Теперь вы можете установить в "Буханку" "голову" с DVD, USB и Bluetooth-модулем! Она наверняка отвлечет внимание от бачка сцепления, который прописался прямо на передней панели под черной крышкой справа от руля и от технологических отверстий у центральных стоек, где видны провода, ведущие к плафонам "поворотников".

С эргономикой - беда! Рулевое колесо лишено регулировок. Водительское сиденье после последней модернизации настраивается по длине и наклону, но на очень коротком плече.

Чтобы отслеживать скорость на помещенном в центр "торпедо" спидометре, нужно выкручивать голову вправо, разумеется, отвлекаясь от дороги. Еще хуже ситуация с педальным узлом.

Педаль сцепления имеет огромный ход, но эту особенность практически не обращаешь внимания, поработав педалью тормоза. Последняя установлена настолько высоко, что для нажатия на нее нужно всякий раз поднимать ступню, точно ты перелезаешь через ограду газона. Отделаться дежурной фразой "со временем к такой компоновке привыкаешь" я не могу - ни капельки не привыкаешь - скорее свыкаешься, миришься, прощаешь.

А вот настройки рулевого привода приятно удивили. "Баранка" проделывает здесь лишь 3,3 оборота от упора до упора, а радиус поворота невелик, поэтому "Буханочке" под силу развернуться на небольшом пятачке. Хорош также и обзор вперед. Благодаря бескапотной компоновке ты получаешь то редкое ощущение, когда передние габариты машины находятся где-то на уровне твоих ступней. Соответственно, продираться на "Уазике" по заставленному машинами двору сподручно. Сдавать назад, правда, уже не столь комфортно - боковые зеркала даром что крупные, лишены сферических секторов, а обзор назад неважный.

Еще одной особенностью такой "Буханки" является то, что у нее практически нет багажника, точнее под багажник выделен сам салон. Сиденья заднего ряда расположены максимально близко к задним распашным дверям. Протиснуться через небольшой проем между ними можно, но сложно. Боковая дверь по правому борту по современным меркам просто-таки миниатюрная. Проем напоминает здесь скорее самолетный люк для десантирования.

Доехать любой ценой

Тест-драйв юбилейной "Буханки" начинался непросто. Бензиновый 2,7-литровый 112-сильный двигатель стандарта "Евро-5" заведен, первая передача 5-ступенчатой "механики", которую уазовцы закупают у китайской фирмы BAIC, включена, сцепление отжато, но машина не думает трогаться с места. Каких-то два часа танцев с бубнами, и мне удается заставить "УАЗ" ехать.

Для этого пришлось основательно помучить сцепление и рычаг "раздатки", который заклинило в нейтральном положении. Но вот мы едем, вливаемся в плотный поток московского Третьего транспортного кольца, тормозим, ускоряемся. Все так и не так, как в "обычных" автомобилях. Так - потому что с обзором, прозрачностью руля и реакциями на "газ" все в порядке. С динамикой - гораздо хуже.

О том, чтобы держать темп потока и вовремя уезжать со светофором, можно забыть. А ускорение до "сотни" здесь отмерены долгие 35 секунд, тормозить тоже нужно заблаговременно и оставлять солидный запас пространства до впереди идущей машины. Хотя уазовцы - нужно отдать им должное - не оставляют тормозную систему без внимания. Скажем, еще семь лет завод начал устанавливать на спецверсии и пассажирские исполнения этой модели ABS производства немецкой компании Bosch.

Проблемы с курсовой устойчивостью начинаются примерно на 80 км/ч. С этого рубежа "Буханка" начинает рыскать, смещаясь попеременно вправо и влево, будто не решаясь встать, наконец,на правильный путь. Эти поползновения приходится гасить даже не микро-, а макроподруливаниями.

В результате за рулем вы выглядите, точно как герои фильмов про шоферов ранней советской эпохи - заправски крутите баранку на "прямиках". На 120 км/ч рыскания удивительным образом нейтрализуются, но одновременно растет ваш страх, граничащий с эйфорией. Вам кажется, что еще чуть-чуть, и машина начнет набирать высоту, точно авиалайнер. Это ощущение усиливает характерный гул от набегающих воздушных потоков.

Зато на бездорожье вы готовы не только простить "Буханке" все ваши претензии по части разгонной динамики и курсовой устойчивости, но даже трижды извиниться. На размытом дождями проселке этот автомобиль рождает чувство вседозволенности. В большинстве случаев для преодоления сложных участков достаточно подключить "передок", не трогая "понижайку" и задний дифференциал. "Уазик" буквально прет, как танк, а геометрическая проходимость позволяет не церемониться с колдобинами и ямами.

Впрочем, плавность хода, радовавшая на московском асфальте, дополняется на "пересеченке" "козлением" - особенностью, свойственной в той или иной степени все "УАЗам". Эх, не ту машину назвали "Газелью"! Это "Буханочка" прыгает по кочкам, точно антилопа, создавая у водителя и пассажиров ощущение, что они скачут на лошади. Стоит, однако, сбросить скорость, и эта пляска прекращается. Энергоемкость шасси при этом потрясающая, ходы подвески впечатляющие, тяговые возможности бензинового мотора очень хороши - по алгоритму работы он напомнил дизельный агрегат, заточенный на "оффроуд".

Китайская коробка не вызвала ни серьезных претензий, ни повода для комплиментов. Избирательность этого узла посредственная, особенно при переключениях "вниз", в штатном режиме передачи длинные, не требующие частых переключений.

При активации понижающего ряда коробка "отбирает" у двигателя максимальную тягу, позволяя "Буханке" забираться на сложные скользкие подъемы, следовать в глубокой размытой колее, форсировать броды и совершать другие внедорожные подвиги. В конечном счете, именно таланты УАЗ-452 на тяжелом бездорожье заставляют закрыть рот многочисленным критикам этой модели. На мой же взгляд, "Буханку" нельзя не любить. Как сказал классик, любят не за достоинства, а вопреки недостаткам.