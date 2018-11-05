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05.11.2018 10:15
Рубрика: В мире

Иран продолжит торговать нефтью вопреки санкциям США

Текст: Константин Волков

Иран не собирается останавливать продажу нефти, несмотря на введение американской стороной с 5 ноября очередных санкций. Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

По его словам, хотя Вашингтон и намерен свести торговлю иранской нефтью на нет, "мы продолжим продавать ее с целью порвать санкции".

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Между тем в Тегеране и других иранских городах 4 ноября прошли многочисленные акции протеста, приуроченные к дате захвата посольства США активистами Исламской революции в 1979 году. Демонстранты призывали не доверять Америке и не вступать с ней в переговоры, поскольку нельзя рассчитывать на ее честность.

Первая часть антииранских санкций была введена Вашингтоном в действие 7 августа и коснулась торговли золотом и металлами, а также автомобилестроения. Нынешние ограничения направлены против нефтяного сектора ИРИ - основного источника дохода страны.

Ранее в этом году США демонстративно вышли из ядерной сделки с Ираном.

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