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05.11.2018 10:00
Рубрика: В мире

Вступили в силу санкции США против иранского нефтяного сектора

Текст: Константин Волков

С 5 ноября вступил в силу новый пакет санкций Вашингтона, направленный на ограничение торговли иранской нефтью - основным источником дохода ИРИ. Как заявила американская сторона, ее цель - свести к нулю экспорт углеводородов из Ирана. Кроме того, ограничения коснутся банковского сектора (рекомендовано отключить SWIFT), судостроения и грузоперевозок. Порядка 700 иранских организаций вносятся в санкционный список. А тем, кто продолжит иметь с ними дела, станут угрожать вторичные санкции со стороны Вашингтона.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ответ президент ИРИ Хасан Роухани уже заявил, что его страна продолжит экспортировать нефть. "Совместными усилиями мы обойдем санкции, противоречащие международному праву и заставим Америку пожалеть о ее решении", подчеркнул Роухани в эфире иранского телеканала Press TV.

При этом Вашингтон ранее, согласно информации новостного агентства Bloomberg, согласился разрешить продолжить закупку иранской нефти восьми странам в течение 180 дней. В числе таких стран Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, Америка стремится сделать так, чтобы "Иран стал нормальной страной". По его словам, удар по основным отраслям экономики ИРИ необходим, чтобы добиться тех изменений, к которым стремятся США.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как отметил на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, нынешние ограничения - наиболее жесткие из всех, когда либо вводимых американской стороной против ИРИ, а также предупредил, что другие государства и организации должны задуматься, стоит ли им рисковать, продолжая бизнес с Тегераном.

При этом администрация Белого дома уже заявила, что сокращения экспорта иранской нефти не скажется на азиатских рынках, поскольку США уже увеличили за последний год экспорт своей нефти более чем на 700 тысяч баррелей в день, а в 2019 году будут продавать ежедневно 1 миллион баррелей или даже больше.

Первый пакет санкций против ИРИ был введен 7 августа и коснулся торговли золотом и металлами, а также автомобилестроения.

В мае Вашингтон вышел из Всеобъемлющей ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году благодаря многолетним усилиям шестерки стран-постоянных членов Совбеза ООН плюс Германии.

В настоящий момент Тегеран не намерен, судя по озвучиваемым им заявлениям, выходить из этого соглашения, однако эксперты опасаются, что ситуация может измениться, если Трамп пойдет на второй президентский срок.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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