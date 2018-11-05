Израиль сообщил о регулярных контактах с Россией по Сирии

Израиль и Россия находятся в постоянном контакте по вопросам ситуации в Сирии, диалог двух сторон не прекращался после того, как был сбит военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-20. Об этом заявил замглавы пресс-центра МИД Израиля Наом Коц.

Он подчеркнул, что Россия - друг Израиля, между странами хорошие отношения, а сотрудничество касательно разрешения конфликтных ситуаций идет постоянно.

Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту был сбит 17 сентября сирийскими ПВО на подходе к авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии.

Согласно версии Минобороны РФ, причиной трагедии стали действия израильских ВВС, в тот момент атаковавших военные базы на территории Сирии.