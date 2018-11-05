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05.11.2018 11:42
Рубрика: В мире

Израиль сообщил о регулярных контактах с Россией по Сирии

Текст: Константин Волков

Израиль и Россия находятся в постоянном контакте по вопросам ситуации в Сирии, диалог двух сторон не прекращался после того, как был сбит военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-20. Об этом заявил замглавы пресс-центра МИД Израиля Наом Коц.

Он подчеркнул, что Россия - друг Израиля, между странами хорошие отношения, а сотрудничество касательно разрешения конфликтных ситуаций идет постоянно.

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
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Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту был сбит 17 сентября сирийскими ПВО на подходе к авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии.

Согласно версии Минобороны РФ, причиной трагедии стали действия израильских ВВС, в тот момент атаковавших военные базы на территории Сирии.

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В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Сирия Российский Ил-20 сбит в Сирии
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