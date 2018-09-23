Министерство обороны России в воскресенье провело спецбрифинг, посвященный авиакрушению в Средиземном море возле берегов Сирии российского самолета радиоэлектронной борьбы и разведки Ил-20. Самолет был сбит 17 сентября, и российские военные почти сразу в довольно резкой форме возложили вину на израильскую сторону. Некоторые военные эксперты даже сочли такую реакцию чрезмерной и посоветовали прежде разобраться в ситуации, намекая на то, что и не израильтяне могут оказаться главными виновниками катастрофы.

Всем критикам ответил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он привел множество подтвержденных документально фактов, указывающих на то, что виновны в уничтожении российского самолета все-таки израильские пилоты. А израильские командиры не сделали ничего, чтобы предотвратить эту катастрофу.

Генерал Конашенков представил поминутную хронологию трагического события, сделанную на основе объективных данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке "Плотто". Вечером 17 сентября российский разведывательный самолет Ил-20 с 20 часов 31 минуты выполнял специальную задачу по отслеживанию обстановки в Идлибской зоне деэскалации. На его борту находились 15 российских военнослужащих.

В то же время группа из четырех истребителей F-16 вылетела c территории Израиля для нанесения внезапного удара по промышленным объектам в Сирии.

"В 21.39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам, - отметил генерал Конашенков. - При этом речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии. И уже через одну минуту, в 21.40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия".

Первое, на что обращают внимание в Минобороны, это оповещение российской группировки, которое израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом своей операции. Второе - представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары, находятся на севере Сирии, тогда как удары израильские истребители нанесли не в северной части страны, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны.

Игорь Конашенков обратил внимание, что разговор велся на русском языке, то есть никакого недопонимания из-за языкового барьера возникнуть не могло. Отмечается, что в Минобороны России сохранилась аудиозапись этого разговора.

Получив информацию о готовящихся авиаударах на севере Сирии, командиру российского Ил-20, как раз находившемуся в том районе, было дано указание уходить южнее и возвращаться на базу. "Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16", - пояснил генерал Конашенков.

С 21.51 сирийские средства противовоздушной обороны приступили к отражению израильской атаки и начали пуски зенитных ракет. После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и вероятно готовясь к нанесению повторного удара.

В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации. В Минобороны отметили, что израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. Знали израильтяне и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой - чужой", и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей. "Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", - отметил генерал Конашенков.

В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель - самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств.

Следующая претензия наших военных заключается в неадекватном поведении израильских военных после содеянного. Истребители не ушли сразу же в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40. Тогда как уже в 22.29 дежурный офицер командования российской группировки в Сирии сообщил израильскому офицеру о том, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие и потребовал увести истребители, чтобы задействовать спасательные средства.

Но только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения ракетой российского Ил-20, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля вышла на связь и сообщила, что информация о бедствии принята.

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности. Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства.

Более того, выяснилось, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов. То есть была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных.

Кроме того российские военные обратили внимание на то, что поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в том же регионе. "У России и США действует канал коммуникаций для предотвращения инцидентов в воздухе - стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозу российским и американским военнослужащим, как в воздухе, так и на земле", - рассказал представитель Минобороны. Благодаря этому ни одного серьезного инцидента, связанного с российскими или американскими военными самолетами, в Сирии зафиксировано не было.

По словам Игоря Конашенкова, российская сторона ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО. Хотя поводы для этого были. По данным наших военных, в ходе нанесения Израилем авиаударов в ряде случаев возникали ситуации, создававшие потенциальную угрозу российским военнослужащим. Кстати, по данным газеты "Таймс оф Израел", за последние полтора года Израиль нанес более 200 авиаударов по различным целям в Сирии.

Отмечается, что российская сторона уведомляла Израиль о своих полетах в ходе операции в Сирии в 12 раз чаще, чем израильтяне - Россию. "Командному центру ВВС Израиля за время действия договоренностей было направлено 310 уведомлений о действиях Воздушно-космических сил (ВКС) России вблизи израильской территории. В то же время израильская сторона давала уведомления лишь 25 раз - и всегда только непосредственно перед самими ударами", - пояснил представитель Минобороны РФ.

"В контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении нам трудно понять, чем вызваны описанные действия Тель-Авива. Это крайне неблагодарный ответ на все то, что было сделано Российской Федерацией для Государства Израиль и израильтян в последнее время", - отметил генерал Конашенков.

Он напомнил, что в результате операции, проведенной в юго-западной зоне деэскалации Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России летом этого года, были созданы условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН, развернутого в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Со 2 августа 2018 г. после шестилетнего перерыва организовано патрулирование района разделения на Голанских высотах миротворческим контингентом ООН под боевым прикрытием российской военной полиции. Это позволило полностью исключить обстрелы израильской территории со стороны Голанских высот.

В настоящее время вдоль линии "Браво" выставлены шесть наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил РФ, которые обеспечивают безопасность сотрудников миссии ООН. В целях предотвращения угрозы нанесения ракетных ударов со стороны проиранских формирований, Израиль обратился с просьбой об урегулировании ситуации с нахождением в районе, примыкающем к Голанским высотам, тяжелого вооружения проиранских группировок. Россия провела консультации с Ираном, в ходе которых Тегеран уведомил, что не считает правильным нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля. В итоге все проиранские формирования с тяжелым вооружением при содействии российских военнослужащих были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние - более чем на 140 километров на восток Сирии. Всего было отведено 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракет, а также 145 единиц другого вооружения и военной техники.

Не стоит забывать и о том, что по просьбе Израиля командование российской группировки войск в Сирии неоднократно снимало опасения израильской стороны по поводу возможной передачи так называемых "чувствительных" образцов продукции военного назначения, поставленных из России в Сирию, третьей стороне.

Стоит напомнить, что Россия отказалась предоставить Дамаску законтрактованные ранее системы С-300 ПМУ-2. Израильская сторона высказала опасения, что размещенные на сирийской территории комплексы С-300 смогут достичь территории Израиля. Российская сторона в итоге вернула заказчику 400 млн. долларов аванса.

Российская сторона также помогла вернуть на родину останки израильских военных, погибших на сирийской территории, на тот момент находившейся в зоне, подконтрольной террористам. При содействии российской стороны и по просьбе Израиля в окрестностях освобожденного Алеппо были восстановлены древняя еврейская синагога и кладбище. А с 2017 года Россия выплачивает пенсии примерно 100 тыс. израильтянам, работавшим на территории России и РСФСР до 1992 года. Также российскую пенсию получают еще примерно 32 тыс. граждан Израиля, ставших пенсионерами в России после указанной даты.

"На этом фоне действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сен командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии", - заключил генерал-майор Игорь Конашенков.

В настоящее время, по словам военных, на месте падения российского самолета Ил-20, в 27 километрах западнее порта Баниас, проводится поисковая операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолета.