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05.11.2018 14:42
Рубрика: Власть

Медведев дал советы по здоровому образу жизни

Текст: Владимир Кузьмин (Шанхай)

Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, нужно заниматься спортом и, как рекомендует премьер-министр Дмитрий Медведев, "не нужно сильно наедаться на ночь".

Глава российского правительства в Китае, куда он прибыл с трехдневным официальным визитом, провел онлайн-конференцию, организованную Шанхайской медиа-группой. Вопросы задавали китайские пользователи интернета.
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Местный "фанат", как сказала ведущая, поинтересовался у Дмитрия Медведева, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической форме. Вспомнил он при этом, что раньше российский премьер занимался греблей, тяжелой атлетикой, продвигал бадминтон. "В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, - рассказал премьер. - Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах".

Проблема в том, что найти свободное время не всегда удается, сказал глава правительства. Но даже в поездках он старается с утра размяться, чтобы быть в форме.

Жесткие диеты Дмитрий Медведев не приветствует. "Конечно не нужно сильно наедаться на ночь, - посоветовал он. - Это просто не очень полезно".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения России и Китая
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