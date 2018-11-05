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Рубрика: Власть

Медведев: США сами пострадают от своей политики протекционизма

Текст: Владимир Кузьмин (Шанхай)
США сами пострадают от своей политики протекционизма, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства в понедельник находится в Шанхае, где открылась Первая китайская международная выставка импортных товаров. На официальной церемонии представители разных стран много говорили о проблемах современной международной торговли, выделяя протекционизм.

Фото: Андрей Акимов/ РИА Новости
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Главным источником проблем считается США. Вашингтон, как выразился российский премьер в ходе онлайн-конференции с китайскими пользователями интернета, организованной Шанхайской медиа-группой, предпринимает действия, направленные на то, чтобы задушить свободную конкуренцию на мировых рынках. "В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика", - предположил он.

- Протекционизм - плохое явление в мировой экономике, - сказал премьер. - Он был всегда, но в предыдущие годы большинство стран в основном придерживались правил, которые удалось выработать в рамках ВТО (Всемирная торговая организация - прим. РГ).

Никаких лучших правил в мировой торговле человечество пока не выработало, считает Дмитрий Медведев. При этом систему ВТО идеальной он не считает, но она работает и обеспечивает честную конкуренцию и свободное развитие экономик и стран.

Полной противоположностью политике протекционизма глава правительства России назвал китайский проект Экономического пояса Шелкового пути. "Он направлен на то, чтобы развивать глобальные процессы в экономике, связывать различные страны", - подчеркнул Медведев.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения России и Китая
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