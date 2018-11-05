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05.11.2018 11:35
Рубрика: Власть

Медведев назвал новые реалии мировой экономики

Текст: Владимир Кузьмин (Шанхай)
Премьер-министр Дмитрий Медведев видит будущий мир открытым пространством взаимовыгодного сотрудничества - без давления, санкций, протекционизма и ограничений.

Глава российского правительства начал свой официальный визит в Китай по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В течение трех дней премьер будет вести переговоры о развитии сотрудничества со стратегическим партнером России.

В понедельник Медведев прилетел в Шанхай на открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров, в которой участвуют компании из 130 стран мира. 80 государств представили свои национальные экспозиции. Россия не стала исключением, получив на выставке еще и статус страны-партнера.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Глава российского правительства осмотрел национальный павильон, на котором была представлена пищевая и сельскохозяйственная продукция. Предприниматели рассказали, что отечественные товары пользуются популярностью в Китае. "Весь форум как раз посвящен тому, что Китайская Народная Республика не только экспортирует свои товары всему миру, но и готова их приобретать, - заметил Дмитрий Медведев.

- Рынок большой, занимайтесь". Премьеру здесь же показали одно из блюд, которыми российские повара намерены угощать и удивлять гостей выставки, - томленых в печи гусей по старорусскому рецепту.

Ставили перед премьер-министром проблемы, возникающие при поставках товаров. Россия на государственном уровне готова всецело содействовать экспорту отечественной продукции в Китай. Для этого непосредственно в ходе выставки Российский экспортный центр намерен открыть представительство в Шанхае, сообщил Медведев, выступая на церемонии открытия экспозиции. Общая стратегия развития сотрудничества России предполагает последовательное его продвижение как с Китаем, так и с другими партнерами. "Есть такая китайская мудрость, которая гласит: "Человек больше всего устает, когда стоит на месте". Но нам это точно не грозит", - уверен глава кабинета министров.

Мировая торговля могла бы демонстрировать больший рост, если бы не реалии, на которые нельзя закрывать глаза, уверен председатель правительства России: "Сегодня перед нами стоят общие задачи - найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям". Торговля должна развиваться на принципах свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Фото: Андрей Акимов/ РИА Новости
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Эту позицию на выставке разделяли, если не все, то очень многие. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил не просто за открытость и общее развитие, а за противостояние торговому протекционизму. "Китай убежден, что правила ВТО (Всемирная торговая организация - прим. "РГ") должны строго соблюдаться, необходимые реформы организации должны поддерживаться, а многосторонняя торговая система должна отстаиваться", - заявил китайский лидер.

Отказаться от протекционизма призывал мир и глава Всемирного банка Джим Ен Ким. Он аргументировал это тем, что тарифная эскалация не просто негативно отразится на глобальном экономическом росте, но замедлит темпы снижения уровня бедности. "Восстановление мировой экономики строится на инвестициях. Есть реальная опасность, что бизнес примет решение подождать большей ясности прежде, чем участвовать в новых проектах", - считает глава ВБ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения России и Китая РГ-Видео
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