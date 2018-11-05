Медведев: РФ и Китай должны защищать существующие торговые режимы‍

Россия и Китай, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, должны защищать существующие торговые режимы, а не разрушать их.

Глава российского правительства в Шанхае провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. До этого они оба приняли участие в открытии Первой китайской международной выставки импортных товаров. Медведев поблагодарил за то, что Россию пригласили в качестве страны-партнера.

- Наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы международной торговли защищать, а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда бывает, - продолжил Медведев тему, которую активно обсуждали на открытии выставки.