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05.11.2018 14:15
Рубрика: Власть

Медведев: Россия старается "воевать" на экономической площадке

Текст: Владимир Кузьмин (Шанхай)

Россия - страна, которая старается "воевать" на экономической площадке, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Только в "тяжелых" случаях готова отвечать, "как следует".

Медведев: РФ и Китай должны защищать существующие торговые режимы‍

Глава российского правительства, находящийся с официальным визитом в Китае, провел онлайн-конференцию с китайскими пользователями интернета, ответив на некоторые их вопросы. Он узнал, что в Китае русских, как выразилась ведущая, считают воюющей нацией.

- Мы стараемся воевать мирными средствами, - улыбнулся Медведев. - Только когда что-то совсем тяжелое происходит, мы, конечно, отвечаем так, как следует, а так мы стараемся конкурировать на экономической площадке.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай Правительство Председатель Правительства Отношения России и Китая
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