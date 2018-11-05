Новые мирные атомные проекты Ирана подпадут под американские санкции

Вашингтон предоставит исключения из санкций только для иранских атомных проектов в Араке, Бушере и Фордо. Об этом заявил 5 ноября Госдепартамент США. При этом все новые ядерные проекты ИРИ подпадут под санкции.

Как пояснили в Госдепе, речь идет лишь о "временном продолжении некоторых из действующих проектов". Также американская сторона подчеркнула, что "проекты по нераспространению в Араке, Бушере и Фордо под строгим наблюдением, чтобы гарантировать транспарентность и поддерживать ограничения по Ирану".

В будущем же Вашингтон надеется "обеспечить более крепкую сделку, которая бы полностью и решительно сняла все наши обеспокоенности".

Второй пакет американских санкций против Ирана, накладывающий ограничения на торговлю нефтью, энергетику, банковскую сферу, атомную отрасль, промышленность, вступил в силу 5 ноября.