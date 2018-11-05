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05.11.2018 22:28
Рубрика: В мире

Новые мирные атомные проекты Ирана подпадут под американские санкции

Текст: Константин Волков

Вашингтон предоставит исключения из санкций только для иранских атомных проектов в Араке, Бушере и Фордо. Об этом заявил 5 ноября Госдепартамент США. При этом все новые ядерные проекты ИРИ подпадут под санкции.

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Как пояснили в Госдепе, речь идет лишь о "временном продолжении некоторых из действующих проектов". Также американская сторона подчеркнула, что "проекты по нераспространению в Араке, Бушере и Фордо под строгим наблюдением, чтобы гарантировать транспарентность и поддерживать ограничения по Ирану".

В будущем же Вашингтон надеется "обеспечить более крепкую сделку, которая бы полностью и решительно сняла все наши обеспокоенности".

Второй пакет американских санкций против Ирана, накладывающий ограничения на торговлю нефтью, энергетику, банковскую сферу, атомную отрасль, промышленность, вступил в силу 5 ноября.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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