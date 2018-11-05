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05.11.2018 18:30
Рубрика: Экономика

Пропуск по пунктам

Оформить декларацию на грузы можно за полчаса
Текст: Надежда Толстоухова
До 2024 года будут модернизированы 24 пункта пропуска на государственной границе, ориентированных на экспорт. Это поможет быстрее оформлять грузы в первую очередь малым предприятиям-экспортерам. Они уже сегодня могут оформить декларацию за 30 минут, но и это время можно сократить вдвое, уверен первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
Руслан Давыдов: Вся работа уже сегодня ведется в электронном формате. Фото: Photoxpress.ru Руслан Давыдов: Вся работа уже сегодня ведется в электронном формате. Фото: Photoxpress.ru
Руслан Давыдов: Вся работа уже сегодня ведется в электронном формате. Фото: Photoxpress.ru

Руслан Валентинович, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" подразумевает выход на внешние рынки малого бизнеса, который априори боится любых столкновений с государственной машиной. Что сегодня делает таможня для того, чтобы упростить ему жизнь?

Руслан Давыдов: За последнее время сделано очень много. Мы, к примеру, достигли показателей, когда экспортная декларация безрисковой поставки выпускается в среднем за 30-35 минут. А в отношении таких флагманов нашего экспорта (ММК, НЛМК, "Северсталь" и т.д.) время выпуска экспортной декларации втрое меньше - всего12 минут.

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Это достигается за счет того, что вся работа уже сегодня ведется в электронном формате. Доля автоматической регистрации экспортных деклараций превышает 70 процентов, доля автовыпуска экспортных грузов для компаний из "зеленого сектора" достигла 30 процентов. С 32 федеральными органами исполнительной власти мы теперь "общаемся" тоже только удаленно, через систему межведомственного электронного взаимодействия. Я считаю, что уже этим мы оказываем серьезную помощь и поддержку российскому экспорту.

Помогает ли таможня российским интернет-магазинам выходить на рынки других стран?

Руслан Давыдов: Недавно с "Почтой России" мы реализовали один показательный проект. Теперь компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут в качестве экспортной декларации использовать почтовую накладную CN-23. Услуга оказалась востребованной, особенно заметно это было после чемпионата мира по футболу.

С помощью этой упрощенной процедуры были отправлены за границу почти полмиллиона "паспортов болельщика". Наша следующая цель - расширить число компаний, которые могли бы этим новшеством воспользоваться. Например, нам бы хотелось распространить процедуру и на плательщиков НДС. Как раз над этим мы и будем в ближайшее время работать. Но не все проблемы можно решить только усилиями таможни.

Еще встречаются случаи, когда фурам с товаром приходится подолгу стоять на границе. Почти всегда это означает, что бизнес несет потери. Как вы с этим боретесь?
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Руслан Давыдов: Речь идет лишь о единичных случаях, а по ним выстраивать тенденцию, наверное, не стоит. К тому же таможенная служба сегодня не является администратором пунктов пропуска. В свое время деньги на их модернизацию были выделены Росгранице, но они были, мягко скажем, использованы не по-хозяйски. Теперь всю эту работу надо начинать сначала. За положительными примерами далеко ходить не надо: взять хотя бы порт "Роттердам" в Нидерландах. В развитие его инфраструктуры в течение пяти лет было направлено 39 миллиардов евро. Теперь там работают сплошь роботы под руководством двух сотрудников порта. Один его участок обрабатывает больше, чем порт Санкт-Петербурга целиком.

Для России основная проблема - это автомобильные пункты пропуска. У нас их 172 из-за большой протяженности госграницы. Естественно, чтобы привести в порядок их все, нужны огромные деньги. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает, что к 2024 году будут модернизированы 24 экспортно ориентированных пункта пропуска.

Мы неоднократно высказывали свои предложения о том, какие пункты пропуска нужно реконструировать в первую очередь.

Какие же?

Фото: РИА Новости
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Руслан Давыдов: Те, которые расположены вдоль главных транспортных коридоров: пояса Шелкового пути, коридора Север - Юг, на Дальнем Востоке. Там, кстати, у нас есть два пункта пропуска на границе с Китаем - "Пограничный" и "Краскино". С китайской стороны они отлично обустроены, а с нашей - не до конца. Пункты пропуска "Забайкальск" и "Кяхта" в Бурятии тоже требуют внимания к себе. На юге страны нужно модернизировать "Яраг-Казмаляр" на границе с Азербайджаном, и "Верхний Ларс" на границе с Грузией. На последнем, к слову, поток грузовых машин в пять-шесть раз превышает проектную мощность.

И что это значит?

Руслан Давыдов: Это все равно, что машину, которая по характеристикам не может ехать быстрее 40 километров в час, пытаться разогнать до 200. Мы добились увеличения пропускной способности этого пункта пропуска технологически, благодаря договоренностям с пограничной службой. Но так быть не должно.

Нужно вкладывать деньги и в модернизацию объектов на российско-латвийской границе. Например, основной товаропоток в московском направлении из стран Балтии приходится на пункт пропуска "Бурачки". Автодорога, которая связывает его с сопредельным латвийским пунктом, как "узкое горлышко": она позволяет пропустить лишь по одной машине в каждом направлении.

Для России основная проблема - это автомобильные пункты пропуска, у нас их 172

Примерно то же самое происходит на финской границе. Финны, кстати, второй раз за семь лет совместно с Евросоюзом проводят инвестпрограмму по реконструкции своих "ворот" на границе с Россией. Очевидно, что нам надо догонять.

Недавно прошли переговоры Минтранса России с руководством финской таможни по этому вопросу. Мы готовы подключиться к этой работе и помочь сформулировать технические требования к инфраструктуре, "технологической начинке" пунктов пропуска, подключиться к координации действий с нашими зарубежными партнерами.

Сегодня много говорят про систему "одно окно". Российский экспортный центр планирует запустить ее в 2021 году. Как вы считаете, упростит ли она взаимодействие бизнеса и таможни?

Руслан Давыдов: На таможне "единое окно" отчасти действует уже сегодня. С 2013 года мы развиваем электронный портал "Морской порт", на базе которого проверить груз, прибывший морем, могут все заинтересованные органы: и пограничники, и фитосанитары, и ветеринары. Здесь же они размещают свое решение. Таможня, ознакомившись с заключениями коллег, либо дает добро на пересечение грузом границы, либо нет. В случае, если необходима фактическая проверка, портал дает возможность всем проверяющим встретиться в одно время и за один раз проверить товар. Правда, со стороны бизнеса звучит много критики в адрес этого ресурса, но никто не задумывается, что запустили мы его в условиях "вакуума", когда никто больше за эту работу не брался. Сейчас "Морской порт" находится в высокой степени готовности, мы лишь дорабатываем часть функционала.

Российский экспортный центр, создавая свое "одно окно", хочет пойти еще дальше: не только синхронизировать работу всех ведомств при проведении контроля, но и позволить компаниям с помощью этого инструмента подать заявку на участие в тех или иных мерах поддержки. Кроме того, они хотят дать возможность малому и среднему бизнесу, который экспортом никогда не занимался, подать здесь же заявку на получение лицензии и обратиться за консультативной помощью. Я, вслед за Всемирной таможенной организацией, безусловно, поддерживаю это начинание.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Инфографика: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Надежда Толстоухова
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