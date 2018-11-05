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05.11.2018 13:33
Рубрика: Власть

Пушков назвал санкции США против Ирана "новым шоу в духе Трампа"

Нефтяные санкции Вашингтона против Тегерана не достигнут своих целей. Такую точку зрения на своей странице в Twitter высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

В Иране на фоне ужесточения санкций США начались военные учения

Напомним, 5 ноября вступает в силу второй пакет американских санкций, который затрагивает энергетический сектор Исламской Республики. В Соединенных Штатах заявляют о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти.

"Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом восемь стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям, - написал парламентарий. - Новое шоу в духе (президента Дональда) Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится".

В мае американцы вышли из Всеобъемлющей ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году благодаря многолетним усилиям шестерки стран-постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ. Между тем Тегеран не намерен выходить из этого соглашения. Однако эксперты опасаются, что ситуация может измениться, если Трамп пойдет на второй президентский срок.

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