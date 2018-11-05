Пушков назвал санкции США против Ирана "новым шоу в духе Трампа"

Нефтяные санкции Вашингтона против Тегерана не достигнут своих целей. Такую точку зрения на своей странице в Twitter высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Напомним, 5 ноября вступает в силу второй пакет американских санкций, который затрагивает энергетический сектор Исламской Республики. В Соединенных Штатах заявляют о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти.
"Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом восемь стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям, - написал парламентарий. - Новое шоу в духе (президента Дональда) Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится".
В мае американцы вышли из Всеобъемлющей ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году благодаря многолетним усилиям шестерки стран-постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ. Между тем Тегеран не намерен выходить из этого соглашения. Однако эксперты опасаются, что ситуация может измениться, если Трамп пойдет на второй президентский срок.
Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом 8 стран выведены из-под санкций США, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть вопреки санкциям. Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2018 г.