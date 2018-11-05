АвтоВАЗ вывел на российский рынок свой новый городской внедорожник Lada Xray Cross. В субботу, 3 ноября, во всех дилерских центрах Lada стартовали продажи это долгожданной новинки, серийная версия которой была впервые показана на московском автосалоне MMAC-2018 в августе.

Приподнятая версия Lada Xray будет стоить от 729,9 тысячи рублей. Основных комплектаций три: Classic, Comfort и Luxe. Самый дорогой вариант с пакетом Prestige с подсветкой интерьера, усиленной тонировкой задних стекол, камерой заднего вида, мультимедийной системой навигаций стоит 888,9 тысячи рублей.

Производитель заявляет, что этот автомобиль отличается более брутальным стилем и новым уровнем комфорта. "Автомобиль создан для того, чтобы дарить свободу в совершении новых открытий. Он предоставляет возможность бросить вызов неожиданным приключениям", - убеждает покупателя тольяттинский производитель.

Модель имеет все необходимые атрибуты кроссовера как с точки зрения дизайна, так и в плане "начинки". Развитый пластиковый обвес не только защищает эмаль кузова, но и формирует брутальный и стремительный облик. Дорожный просвет машины рекордный для Lada - 215 мм (увеличили со 195 мм).

Усилили подрамник силового агрегата. Еще у модели расширенная колея и специально разработанные 17-дюймовые колеса с шинами Continental, задние дисковые тормоза, рейлинги и антенна-плавник на крыше. Для Lada Xray Cross разработали особые настройки силового агрегата и системы контроля устойчивости (ESC). Специальный селектор Lada Ride Select на панели приборов позволяет переключать алгоритм движения в зависимости от условий дороги (песок, грязь, снег и т.п.).

Lada Xray Cross оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. В новом кроссовере увеличили пространство для пассажиров заднего сиденья, ввели обогрев руля, сделали регулировку рулевого колеса по вылету, разработали новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой. А спинка переднего пассажирского сиденья в сложенном состоянии вместе со спинкой заднего дивана образуют ровную площадку.

Автомобиль прошел полный цикл дорожных испытаний, в том числе северные тесты в Сургуте и южные - в Сочи.

Пока новинка АвтоВАЗа будет продаваться только в России. Но не исключено, что в скором времени пойдет на экспорт.