Родителям попавшего под машину ребенка выставили счет за ремонт автомобиля. По действующим законам это вполне допустимо. Но эксперты считают, что это неправильно с моральной точки зрения, а поэтому законы надо менять.

Чуть было не ставшая громким и скандальным случаем история произошла в Санкт-Петербурге. В сентябре прошлого года восьмилетний мальчик на самокате выскочил на проезжую часть и попал под колеса инкассаторского броневика одного из крупнейших банков. Водитель выскочил из машины, хотя по инструкции это запрещено, чтобы помочь ребенку. Он же вызвал на место происшествия "скорую помощь".

У ребенка зафиксированы синяки, ссадины и сотрясение мозга. Автоинспекторы пришли к выводу, что ДТП произошло по вине мальчика, внезапно выехавшего на проезжую часть. Поэтому возбуждать административное дело не стали. Ведь ребенок - несовершеннолетний. А в действиях водителя состава правонарушения не нашли.

Казалось бы, на этом можно было бы и закончить. Но родители мальчика выставили иск против охранной фирмы и банка за причинение морального вреда. Каждому - по 500 тысяч рублей. Банк обиделся, обратился к независимому оценщику - для определения рыночной стоимости восстановительного ремонта инкассаторского автомобиля - и подал встречный иск отцу ребенка на 70 тысяч рублей.

Впрочем, суд, который рассматривал требования родителей мальчика, иск банка отклонил по формальным основаниям. А требования родителей удовлетворил частично, оценив моральный вред в 10 тысяч рублей.

Тогда банк подал иск в другой суд, и дело было принято к рассмотрению. Неделю назад состоялись предварительные слушания. Если бы не повышенный интерес прессы к этому делу, то еще неизвестно, чем бы процесс закончился. Но банк принял решение не продолжать судебные разбирательства по этому делу.

Выходя на дорогу, пешеход рискует не только собственным здоровьем, но и кошельком. Фото: РИА Новости

Напомним, в 2011 году Конституционный суд рассматривал дело гражданки Райм, очень схожее с этим. Там тоже ребенок попал под машину, получил многочисленные травмы и был признан виновным в ДТП. Одна из крупнейших страховых компаний отремонтировала машину по КАСКО и выставила регрессные требования к родителям ребенка.

Все суды подтвердили правомерность этих требований. А КС в свою очередь подтвердил законность норм Гражданского кодекса (ГК), позволяющих взыскивать с причинителя вреда ущерб в полном объеме. Согласно статье 1079 ГК владелец автомобиля обязан компенсировать причиненный им вред жизни и здоровью, независимо от того, виноват он или не виноват. Но при этом виновник ДТП не освобождается от ответственности за причиненный материальный ущерб. Возникает ответственность обеих сторон. Водитель должен возместить вред, причиненный здоровью пешехода, а тот, раз уж он виноват в аварии, обязан возместить материальный ущерб водителю.

С тех пор некоторые страховые компании этим активно пользуются, выставляя счета пешеходам, виновным в ДТП. Понятно, что это у многих вызывает недоумение. Человек пострадал, так еще и в долгу остался.

Чтобы избежать подобных ситуаций, министерство финансов даже предприняло законодательные попытки запретить регрессные требования к пешеходам. И законопроект с такой поправкой принят депутатами в первом чтении. Только вот эта поправка вносится в закон об ОСАГО. А в автогражданке регрессного требования к виновному в ДТП пешеходу возникнуть просто не может. В этой ситуации не возникает страхового случая, ведь для пешехода автогражданская ответственность не установлена.

Регресс возникает в случаях с КАСКО. А закон об ОСАГО не регулирует этот вид страховки. Эту поправку необходимо вносить в закон об организации страхового дела. Тогда бы этот пункт распространился на оба вида страхования. Остается только надеяться, что депутаты исправят эту оплошность ко второму чтению.

Конституционный суд России ранее подтвердил законность норм Гражданского кодекса, позволяющих взыскивать с пешеходов, по чьей вине прозошло ДТП, затраты на ремонт поврежденных машин

Как сообщили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков, страховые компании уже давно выступают за то, чтобы избегать взыскания денег страховыми компаниями (суброгации) с пешехода, виновного в ДТП, и поддерживают поправки в законодательство. Более того, в той части, где это в их власти, они уже даже приняли изменения в регламентирующие документы. Так, 17.07.2018 Президиум РСА принял изменения в правила профдеятельности. Они состоят в том, что возникшая разница между стоимостью ремонта по КАСКО и полученной от страховщика виновника ДТП выплаты в рамках ОСАГО не должна взыскиваться с причинителя вреда. Исключением является только сумма, которая превышает лимит выплаты по ОСАГО, - 400 тысяч рублей, либо максимальный размер выплаты при Европротоколе. В этом случае страховщик, осуществивший потерпевшему выплату по КАСКО, может потребовать от причинителя вреда возместить сумму, превышающую 400 тысяч рублей (лимит по ОСАГО) либо лимит выплаты по Европротоколу.

Компетентно

Сергей Смирнов, юрист

- ДТП с участием пешехода всегда малоприятно для водителя. Дело в том, что прав водитель или нет, платить придется в любом случае. Так уж установлено у нас законом.

Так, к примеру, когда происходит столкновение двух автомобилей, при решении вопроса о компенсации материального ущерба будет учитываться кто виноват. Именно на виновное лицо возлагается обязанность компенсировать затраты на восстановление поврежденного автомобиля. Об этом говорится в статье 1064 ГК РФ.

В случае же с пешеходом, помимо этого, нужно применять положения, установленные статьей 1079 ГК РФ, где говорится, что владелец транспортного средства, которое является источником повышенной опасности, отвечает за причиненный вред вне зависимости наличия или отсутствия вины.

Конечно, при рассмотрении подобных дел в судах принимается во внимание наличие или отсутствие вины в действиях самого пешехода. Очень часто заявленные пострадавшим пешеходом суммы сильно снижает суд, усматривая в действиях пешехода неосторожность и невыполнение требований ПДД.

Владимир Соколов, глава Союза пешеходов России

- За автовладельцами действительно закреплено право на возмещение ущерба, и это нормально. Ненормально, когда пешеходу выставляет регрессные требования страховая компания. Ведь по КАСКО она работает со своим клиентом. Пешеход зачастую даже не в курсе, как и что там считают. В итоге он даже не может оспорить выставленную ему сумму. А суд не может установить степень вины каждого из участников ДТП и определить выплату в соответствии с этим. Особенно некрасиво все это выглядит в отношении пешеходов, которые стали виновниками по неосторожности. Они получили повреждения, а им еще и выставляют счет по оплате ремонта автомобиля. А если учесть, что автомобиль - дорогое удовольствие, то стоимость его ремонта может стать для них неподъемной. У нас есть такие пешеходы, которым пришлось признать себя ­банкротом из-за невозможности заплатить такую сумму.

Мы предложили внести изменения в Гражданский кодекс, согласно которым необходимо отделить людей, которые стали виновниками ДТП по простой неосторожности от тех, кто стал виновником по умыслу или в нетрезвом состоянии. При этом освободить первых от суброгации. Они уже пострадали. Такое решение никак не затронет страховые компании. Ведь в страховые резервы не закладывается возврат средств с виновника.