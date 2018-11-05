Девушка, оплатившая долг приюта для животных, собирала на автомобиль

Жительница Адыгеи, пожертвовавшая 340 тысяч рублей сообществу "Бездомные животные Майкопа", собирала эти деньги несколько лет, чтобы купить автомобиль.

Как ранее рассказывала "Российская газета", девушка нашла на улице бездомного травмированного котенка и решила отдать его в приют, так как у нее дома уже живут двое котов, и еще одного оставить возможности не было. Но в приюте посетовали, что взять котенка не смогут, так как у волонтеров долг в 340 тысяч рублей перед ветеринарной клиникой. Кроме того на передержке находится около 100 собак и котов.

Тогда девушка направилась в клинику и погасила весь долг сообщества. При этом она пожелала остаться неизвестной. Однако, как рассказала в интервью "KP.RU" молодая благотворительница, у нее много знакомых в Майкопе, поэтому долго сохранять инкогнито не получилось. В итоге ее страницу в соцсети засыпали просьбами о финансовой помощи.

На самом деле девушка отдала приюту деньги, которые копила во время учебы на машину. "Часть суммы отложила со своей стипендии, часть - с зарплаты, ведь давно подрабатываю. Плюс это деньги, которые мне дарили на день рождения," - пояснила студентка одного из майкопских вузов, назвать который она отказалась.

Она добавила, что всегда хотела помогать животным, и тоже мечтала открыть приют, поэтому когда узнала о проблеме волонтеров, отдала деньги, не задумываясь. Родители ее решение поддержали.

"Все обсуждают мой поступок, если честно, не понимаю - почему. Ничего необычного я не сделала. Я считают, что любой человек, у которого есть возможность помогать, должен это сделать", - считает студентка.

Кстати



Котенка, которого нашла девушка, в приюте назвали "Золотой". Сейчас его лечат в ветклинике, а затем малышу начнут искать хороших хозяев.