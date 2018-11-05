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05.11.2018 14:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор назвал некорректными слова чиновницы о государстве и молодежи

Текст: Екатерина Призова
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Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Губернатор Свердловской области заинтересовался высказыванием главы департамента молодежной политики. Ранее она в беседе с представителями администрации Кировограда заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению и то само должно уметь о себе позаботиться.

Фото: Reuters
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На YouTube есть два ролика, которые содержат слова Ольги Глацких. Более полная версию сюжета, подготовленного местным телеканалом, объясняет, о чем именно шла речь на круглом столе. Обсуждалась возможность финансирования детских проектов в муниципалитете. В ответ на вопрос о поддержке инициатив властями, директор департамента сказала собравшимся старшеклассникам и студентам: "Сегодня у молодежи складывается почему-то такое понимание, что государство должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".

По мнению Глацких, нужно совмещать возможности, которые предоставляет государство, и возможности, которыми располагают сами молодые люди и их родители. "Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь. Мы - представители областной и муниципальной власти - только вам в помощь", - отметила она.

"Руководитель департамента молодежной политики допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы", - написал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Он подчеркнул, что не согласен с мнением чиновницы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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