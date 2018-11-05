Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких пояснила, что имела в виду, говоря о том, что "государство в принципе ничего не должно" молодому поколению.

По ее словам, эта фраза была вырвана из контекста.

Напомним, местное СМИ выложило видеозапись передачи, куда вошел сюжет о круглом столе, на котором обсуждалась возможность появление в Кировограде площадок для развития потенциала старшеклассников и студентов. В ответ на вопрос представителей муниципалитета о финансировании таких площадок, высокопоставленная чиновница заявила, в частности, что "все знают свои права, но забыли про свои обязанности".

- Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый. Это нормальная позиция. Но если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в своего ребенка, - отметила Ольга Глацких.

В беседе с корреспондентом "KP.RU" директор департамента молодежной политики пояснила, что в виду следующее: "за воспитание детей несут ответственность родители, а государство является лишь вспомогательным ресурсом".

- Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями, - подчеркнула чиновница.