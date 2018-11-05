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05.11.2018 09:55
Рубрика: Экономика

Российские туристы рассказали о главных страхах в путешествиях

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сотрудники портала Aviasales.ru провели опрос среди российских туристов с целью выяснить, какие страхи чаще всего преследуют их в путешествиях.

Фото: depositphotos
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Почти 30% опрошенных признались, что боятся в чужой стране или в пути потерять ребенка. Около 29% людей пугает перспектива по каким-либо причинам остаться дома, лишившись отпуска.

Почти 25% респондентов волнуются, что могут потерять в путешествии ногу. Еще 15% беспокоятся о сохранности паспорта. И около 2% людей боятся заблудиться в незнакомом месте.

Также в комментариях к опросу пользователи отметили, что опасаются блокировки банковской карты, полетов на самолетах и внезапных болезней в отсутствие страховки.

Кстати

По итогам 2017 года страховщики признали самым небезопасным направлением для туристов Таиланд, где в прошлом году зафиксировали четверть (23%) от всех страховых случаев. Также в пятерку вошли США, Чили, Испания и Германия.

Экономика Туризм
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