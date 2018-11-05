Роухани рассказал, при каком условии Иран будет вести переговоры с США

Иран готов сесть за стол переговоров с США при условии уважения Вашингтоном своих международных обязательств. С таким заявлением выступил президент ИРИ Хасан Роухани.

"Если американцы будут выполнять свои обязательства, тогда мы поговорим. У нас с этим нет проблем. Если противоположная сторона будет верна своим словам, выполнять договоренности, то в этом случае нет никаких препятствий для диалога", - сказал Роухани, слова которого приводит агентство IRNA.

По словам Роухани, во время его визита в Нью-Йорк для участия в осенней 73-й сессии Генассамблеи ООН "главы четырех крупных стран" просили иранского президента встретиться с его американским коллегой Дональдом Трампом, но Иран отклонил подобные предложения.

Роухани, который провел встречу с руководящим составом министерства экономики страны, также прокомментировал вступление в силу в понедельник второго санкционного пакета США, направленного против топливно-энергетического комплекса Ирана. По мнению президента ИРИ, Вашингтон в своей антииранской политике загоняет себя в международную изоляцию.

"США поддерживает лишь две-три страны, остальной мир на нашей стороне",- подчеркнул президент ИРИ.

Напомним, Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановлении всех ранее снятых санкций против Ирана. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях.