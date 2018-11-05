Subaru отзовет 100 тысяч автомобилей

Компания Subaru объявила о масштабном отзыве машин. Из-за некорректной работы тормозов в дилерские центры отправятся 100 тысяч автомобилей, проданных в Японии.

Среди отзываемых моделей - седан Impreza. Как уточняется, сервисная акция обойдется компании в 6,5 млрд иен (57 млн долларов).

Всего в этом году Subaru отозвала более 500 тысяч автомобилей. В предыдущих случаях были выявлены проблемы с двигателем, которые могли привести к его самопроизвольному отключению.

В августе стало известно, что компания была вынуждена уничтожить 293 внедорожника Ascent, реализованных в США.

Отзыв автомобилей производителями в последнее время стал обычным явлением. Как уверяют эксперты, отзыв ни в коем случае не является доказательством плохого качества сборки. Скорее даже наоборот - это демонстрирует, что компания внимательно следит за эксплуатацией своих машин и оперативно обращает внимание на жалобы их владельцев.