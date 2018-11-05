Суд отказался вернуть в прокуратуру дело эксперта Клейменова

Щелковский городской суд Московской области в минувшую пятницу не смог приступить к рассмотрению скандального уголовного дела в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова. Именно он нашел в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбила машина, 2,7 промилле алкоголя. Позже прояснилось, что мальчик был трезв. Тогда Клейменову вменили уголовную статью о халатности. По версии следствия, он загрязнил пробирки.

Адвокат Борис Асриян, принявшийся защищать в ходе процесса Клейменова, в пятницу подал ходатайство о возвращении дела прокурору. По его мнению, в материалах дела есть нарушения. Судья Елена Петрова с этим не согласилась и отклонила просьбу. В то же время суд предоставил новому защитнику полмесяца для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Кстати, адвокатом Асриян стал только в этом году, а в период с 2007 по 2018 годы он работал в следствии.

Причем даже возглавлял следственный отдел подмосковного города Железнодорожный, то есть работал там же, где долгие годы трудился Клейменов. И ясно, что Асрияну приходилось очень плотно работать с возглавляемым Клейменовым судмедбюро.

Приехавший в пятницу в суд отец погибшего мальчика Роман Шимко обвинил защиту в затягивании процесса. Он заявил журналистам, что рано или поздно Клейменов обязательно сядет. Если его не удастся наказать в России, потерпевший намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

Вот только в этот раз Клейменову посадка не грозит. Вменяемая ему часть 1 статьи 293 УК предусматривает только штраф, обязательные или исправительные работы. Самое строгое наказание - это арест на срок до трех месяцев, который отбывается даже не в колонии, а в специальном арестном доме.

Шестилетний Алеша Ш. был насмерть сбит во дворе своего дома Ольгой Алисовой. Даму признали виновной в "преступной небрежности", повлекшей гибель мальчика, и отправили на 3 года в колонию-поселение.