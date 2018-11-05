В Иране на фоне ужесточения санкций США начались военные учения

В Иране на фоне вступления в силу второго санкционного пакета США стартовали масштабные военные учения с участием подразделений ВВС и ПВО Исламской Республики, сообщило агентство Mehr.

Маневры, которые продлятся два дня, охватят более 500 тысяч квадратных километров территории Ирана. В них также планируется задействовать военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции.

По данным иранских военных, целью учений является "испытание ракет, боеприпасов и систем собственного производства". Кроме того, на маневрах будут отрабатываться действия по обнаружению, отслеживанию и уничтожению целей условного противника.

Напомним, в Иране в минувшую пятницу запустили серийное производство первого отечественного истребителя четвертого поколения "Коусар".