Volvo XC40: Кому понравится европейский автомобиль года

Компания Volvo продолжает расширение модельного ряда SUV в России. После обновленных XC60 и XC90 до нашей страны доехал XC40. "РГ" выяснила, кому больше всего подойдет самый маленький кроссовер шведской марки.

Как снаружи

В этом малыше трудно не признать Volvo. Передняя часть машины выполнена полностью по канонам последних моделей марки: массивная решетка радиатора и фирменные светодиодные фары в форме "Молота Тора".

А сзади машина выделяется мощным "плечом" стойки, взметнувшейся ввысь подоконной линией, спойлером и фонарями, напоминающими бумеранги. Довершают образ яркого шведского автомобиля двухцветная окраска кузова и мощные колеса размерностью до 21 дюйма.

Длина кроссовера равна 4 425 мм, ширина - 1 863 мм, высота - 1 652 мм, размер колесной базы составляет 2 702 мм. Он крупнее, чем Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.

Главная целевая аудитория авто - молодежь, которой до выхода XC-40 в модельном ряду марки было просто нечего выбрать.

Как внутри

Салон Volvo XC40 выдержан в уже известном нам стиле XC90, XC60 и V90 Cross Country - с "планшетом" на центральной консоли. Но интерьер маленького кроссовера попроще, чем у старших моделей марки: здесь, например, нет деревянных вставок и больше жесткой пластмассы, а двигатель запускается не благодаря граненому барабанчику, а с помощью обычной кнопки под рулем.

Хотя к качеству материалов и к уровню исполнения придраться сложно. Шведы, как всегда, все сделали стильно и со вкусом. Да и к эргономике вопросов быть не может. Важные и нужны функции регулируются с помощью мультимедиасистемы Sensus. Если вы не знакомы с ней, то, конечно, вам понадобится некоторые время на адаптацию, но лично мне понадобились считанные минуты, чтобы все вспомнить.

Единственный минус - для перевода 8-ступенчатого "автомата" из "драйва" в "реверс" нужно качнуть селектор АКП дважды. Не самое удобное решение, к которому приходится привыкать.

А вот к чему точно привыкать не надо - так это к "умным решениям" (здесь сразу же вспоминается Skoda). Например, слева от руля есть два слота для карточек, куда можно положить пропуск на работу или топливную карту. Под водительским креслом расположился большой лоток, между сиденьями - съемное мусорное ведро, есть и крючок для сумок на крышке бардачка. Двери лишились динамиков в нижней части, в результаты карманы стали больше, и в них легко можно уместить даже компактный ноутбук.

Кстати, насчет акустики. Harman Kardon с тринадцатью динамиками звучит не так классно, как Bowers & Wilkins в других моделях марки, но и стоит он заметно дешевле.

Понравились передние сиденья, настроек вполне хватает, да и боковая поддержка что надо. А вот сзади не все так хорошо. К сожалению, нет возможности отрегулировать угол наклона спинки, а ведь сама спинка установлена вертикально. Хорошо, что места для ног хватает, хотя втроем на дальние дистанции я бы не советовал отправляться - будет не очень комфортно. Пассажиру посередине помешает тоннель.

В то же время на втором ряду есть отдельный лючок для длинномеров, а сами сиденья можно складывать кнопками из багажника. Грузовой отсек рассчитан на 460 литров - хороший показатель, но главное здесь не это. Шведы решили сделать из фальшпола настоящий трансформер, который можно поставить "домиком" и организовать отдельный отсек для пакетов из магазина. Все просто и гениально.

Как едет

В России автомобиль продают с двухлитровыми турбомоторами семейства Drive-E: бензиновая линейка представлена двигателями T4 (190 л.с.) и T5 (249 л.с.), дизели - D3 (150 л.с.) и D4 (190 л.с.). Все моторы сочетаются с "автоматом". Передний привод получила машина с D3, остальные версии - полноприводные.

У нас на тесте была XC40 с самым мощным силовым агрегатом на тяжелом топливе. Кое-кто из коллег жаловался, что он слишком шумный. Но я, честно говоря, этого не заметил: во время движения двигатель в салоне особо и не слышно - его вполне можно спутать с бензиновым. Мотор позволяет уверенно себя чувствовать как в городе, так и на трассе. Да, динамика отнюдь не поражает воображение, но 7,9 секунд до "сотни" вполне хватает.

Ускорения ровные, без рывков, с умеренной реакцией на газ. 8-ступенчатый автомат Aisin неплохо ладит с дизельным двигателем - подтупливаний нет.

XC40 - первый Volvo, построенный на модульной платформе CMA (сompact modular architecture), которую Volvo и Geely разрабатывали с 2013 года. Спереди тут стойки McPherson, сзади многорычажка. И CMA не стоит бояться. Конечно, есть вопросы по поводу надежности, но ответы на них мы получим чуть позже. В основном же только приятные впечатления.

Подвеска отлично справляется с городскими препятствиями (лежачими полицейскими, стыками, трамвайными путями), да и по части асфальтового комфорта маленький кроссовер если и уступает XC60 и XC90, то совсем чуть-чуть. Руль мне показался даже слишком легким, хотя для женщин будет в самый раз. Весьма азартно XC40 проходит и повороты, при этом с каждым новым виражом в тебе крепнет уверенность, что можно и побыстрее.

Что в итоге

У Volvo получился стильный городской автомобиль без минусов, которые могут испортить все впечатления от машины. XC40 рассчитан на молодую и активную аудиторию. Сегмент компактных кроссоверов активно развивается, и шведы пытаются застолбить за собой кусок этого пирога. Главные конкуренты автомобиля на нашем рынке - это Audi Q3, Mercedes-Benz GLA, BMW X1, Lexus NX.

XC40 продается в России от 2 438 000 рублей, версия R-Design обойдется минимум в 2 890 000 рублей, тестовая же машина стоит 3 692 900 рублей. Цены не должны никого удивлять, Volvo давно уже играет в премиуме, да и лучший автомобиль Европы 2018 года вряд ли должен стоит дешево.