Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию

Россия и Беларусь обладают боевыми возможностями для отражения агрессии любого противника, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Президент Беларуси абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно. Но если, конечно, этот паритет будет нарушен, то, как правильно сказал президент Республики Беларусь, верховные главнокомандующие найдут эффективное решение для того, чтобы адекватно отреагировать на то развитие обстановки, которое может происходить", - заявил глава российской дипмиссии.

По словам Бабича, "сегодня всего достаточно, чтобы любую задачу решить в рамках совместной группировки войск и сил". "А если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть", - добавил посол РФ в Минске, передает РИА Новости.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. При этом Лукашенко посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.