Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством

Оптовые цены на бензин в ходе торгов 6 ноября выросли в среднем на 1,4 процента, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин регуляр-92 показал рост на 1,7 процента и составил 49,9 тысячи рублей за тонну; премиум-95 - на 2,1 процента до 52,7 тысячи рублей; межсезонное дизельное топливо - на 1,51 процента до 49,9 тысячи рублей, зимнее - на 1,4 процента до 56,1 тысячи, меньше всего подорожало летнее - на 0,15 процента до 49,2 тысячи рублей за тонну. Повышение цен на бензин наблюдается вопреки соглашению между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен. С начала года цены на бензин выросли на 9,3 процента, свидетельствуют данные Росстата. В октябре они поднялись на 0,4 процента. А за год рост составил 11,3 процента.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак высказал опасения, что государственное регулирование ценообразования возможно. И пояснил, что этому мешает сложившаяся структура рынка.