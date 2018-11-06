В Турции найдена древняя юмористическая мозаика

В Турции археологи при раскопках древнего города Антиохия-ад-Крагум обнаружили хорошо сохранившееся сооружение II века нашей эры, украшенное мозаикой с юмористическими сценами.

Как сообщает Live Science, сооружение оказалось общественной римской уборной. Его возраст оценивается примерно в 1800 лет. Найденная на стенах и полу мозаика является ровесницей здания. Она явно была предназначена для развлечения посетителей.

Так, древние авторы фактически высмеяли древнегреческие мифы. Например, известный самолюбованием Нарцисс изображен с очень длинным носом, уродующим его по меркам привлекательности того времени.

Высмеян и миф о Ганимеде. Это был прекрасный юноша, которого Зевс, превратившись в орла, похитил и перенес на Олимп. Однако мозаика изображает Зевса превращенным в цаплю с длинным клювом.

В мифах Ганимеда изображают с палкой в руке, при помощи которой он катит обруч. Однако в данном случае палку в его руках заменяют некие щипцы, которыми он удерживает тряпку для мытья уборной.

Ученые предполагают, что общественный туалет представлял собой комнату с каналом проточной воды в полу и использовался только мужчинами.

Подобные уборные имелись во многих древних городах, но больше ни одна из них не сохранилась так хорошо.